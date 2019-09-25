Робопёс SpotMini покидает лабораторию Boston Dynamics, а человекоподобный робот Atlas научился новым трюкам [Видео]





Boston Dynamics наконец открыла приём заявок на робота SpotMini (теперь просто Spot) и разъяснила, кто может его заполучить. Сразу оговорим, Spot не поступит в свободную продажу, но стать его владельцем смогут компании с благими намерениями и толковыми идеями. Стоимость робопса пока не разглашается.

Возможности Spot примерно те же, что компания продемонстрировала в июне этого года, и они по-прежнему впечатляют. Четвероногий робот идёт туда, куда ему говорят, при этом сохраняет равновесие, избегает препятствия и самостоятельно ориентируется даже в сложных условиях. Всё это благодаря системе стереокамер. Spot может нести до четырёх аппаратных модулей, что дает возможность сторонним производителям обучать его определённым навыками, необходимым для выполнения той или иной задачи. К примеру, можно встроить детектор метана, подключить радиомодуль или оснастить робота лидаром для создания 3D-карт помещений.

В Spot также добавили танцевальные движения. Изначально это считалось обычной рекламой, но развлечения постепенно превращаются в одну из основных сфер его применения. К слову, Boston Dynamics уже сотрудничает с Cirque du Soleil, чтобы, возможно, когда-нибудь использовать робота на сцене цирка. На текущий момент Boston Dynamics фокусируется на использовании своих роботов в закрытых и контролируемых помещениях, поэтому вряд ли в ближайшее время вы увидите их на улицах. Компания также поспешила заявить, что не заинтересована в том, чтобы Spot применялся в военных целях, хотя сама сотрудничает с Министерством обороны США.

Spot ещё далёк от полной автономии, несмотря на впечатление, которое можно получить от просмотра видеороликов с ним. Одна демонстрация открытия двери чего только стоит. Но на самом деле это заранее запрограммированное действие, которое невозможно воспроизвести оператору. Spot не распознаёт двери (и ручку) и не реагирует на подобные команды человека. Вся его модель восприятия строится вокруг препятствий, точек опоры и заранее запрограммированных маршрутов. Тем не менее Spot может сделать многое из того, что раньше считалось невозможным.

Boston Dynamics не забыла и о человекоподобном роботе Atlas, который всегда славился тем, что выполнял различные трюки – от балансирования на одной ноге до паркура и сальто. На новом видео Atlas выполняет небольшую гимнастическую программу, состоящую из нескольких кувырков, стойки на руках и прыжка на 360° вокруг своей оси. Больше всего впечатляет то, что все действия он выполняет в определённой последовательности. В описании к видео говорится, что для этого компания задействовала «прогнозирующий контроллер модели». Робот грациозно перекатывается на спине и при этом ничего не повреждает.

Данное видео не означает, что Atlas может всегда успешно выполнять эту гимнастическую программу, но разработчики заявляют, что обновлённая модель робота делает это в 80% случаев. То есть на каждые пять попыток одна оказывается неудачной – всё же лучше, чем большинство людей.

Источники: The Verge (2)