Полиция Дубая испытала одноместный электрический ховербайк, который также можно использовать как патрульный беспилотник [видео]

Полиция Дубая и так может похвастать автопарком, который способен заставить испытать чувство зависти миллионера средней руки, а теперь арабские полицейские, наверное, вообще перестанут здороваться со своими коллегами из других стран. Дело в том, что вдобавок к Bugatti, Lamborghini, Ferrari и другим суперкарам они могут получить собственные «летающие мотоциклы». По крайней мере, испытания раскрашенного в фирменные цвета полиции ховербайка уже состоялись.

Тестовые полеты ховербайка проводились во время выставки Gulf Information Technology Exposition (GITEX 2017), которая прошла в ОАЭ в середине октября текущего года. По данным издания Rideapart, речь идет об одноместной электрической модели Hoversurf Scorpion-3. Этот ховербайк способен подниматься на высоту 5 метров, разгоняться до скорости 70 км/ч и может продержаться в воздухе от полного заряда батарей на протяжении 25 минут.

В полиции Дубаи отметили, что собираются использовать такое средство передвижения в районах, куда не могут пробраться более крупные патрульные автомобили. Помимо ручного режима с пилотом за рулем, Hoversurf Scorpion-3 можно использовать как беспилотник с радиусом действия порядка 5-6 км.

Напомним, что недавно в Дубае прошли первые тестовые полеты электрического летающего такси от немецкого стартапа Volocopter.

Источник: Rideapart