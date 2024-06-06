Полное погружение: Cooler Master показала 57″ изогнутый игровой монитор VA Mini-LED с изогнутым экраном

Для монитора Cooler Master GP57ZS, показанного на Computex 2024, понадобится действительно большой рабочий стол. Изогнутый широкоформатный монитор имеет диагональ 57 дюймов.

Гигантский монитор для игр, созданный по технологии VA Mini-LED, имеет разрешение 7680 x 2160 (двойные 4K) и кривизну 1000R. Дисплей передает 98% цветового пространства DCI-P3. К сожалению, пока неизвестны такие его характеристики как частота обновления и разъемы.

По утверждению компании, мини-светодиодная подсветка с 2304 зонами контрастности и широкая цветовая гамма должны повысить уровень погружения и помогут «затеряться в красочных мирах». TechPowerUp предполагает, что Cooler Master GP57ZS имеет такую же самую матрицу, что и последние подобные мониторы Samsung и Acer.

В настоящее время Cooler Master GP57ZS все еще в разработке и является демонстрацией возможностей. Компания говорит, что это доказательство концепции для нескольких вспомогательных технологий, таких как новый специальный радиатор (да, монитор нуждается в охлаждении), новая звуковая система и новая эстетика дизайна. Неизвестно, когда его можно будет приобрести, но сайт Cowcotland утверждает, что монитор будет стоить $2000.

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Источник: Tom`s Hardware

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