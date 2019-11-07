Полнокадровая беззеркальная камера Leica SL2 получила сенсор на 47,3 Мп, запись видео 4K/60p и 5K/30p и цену $6000

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Компания Leica подготовила к выпуску новую полнокадровую беззеркальную камеру под названием SL2. По сравнению с версией SL, выпущенной ещё в 2015 году, новинка получила сенсор с более высоким разрешением, улучшенную конструкцию, новый сенсорный дисплей и улучшенный электронный видоискатель.

Камера Leica SL2 оснащена 47,3-мегапиксельным полнокадровым сенсором, который дополнен 5-осевой системой стабилизации изображения. Новая система IBIS способна эффективно компенсировать тряску при увеличении выдержки на 5,5 шагов экспозиции. Сенсор позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от ISO 50 до ISO 50000, а его динамический диапазон составляет 14 шагов экспозиции. В устройстве используется процессор обработки изображений Leica Maestro III. Контрастная система автоматической фокусировки способна отслеживать глаза, лица и тела.

Новинка несёт на борту 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2,1 млн пикселей и OLED видоискатель с разрешением 5,76 млн точек. В устройстве имеется горячий башмак для подключения внешней вспышки и аксессуаров. Корпус изготовлен из алюминия и магния, он обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Масса составляет 928 г.

Камера Leica SL2 способна вести серийную съёмку со скоростью 10 кадров в сеунду при использовании механического затвора и 20 кадров в секунду – с электронным затвором. Новая модель способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, задействую всю ширину сенсора. Также поддерживается запись видео в разрешении 5K с частотой 30 кадров в секунду (с кропом) и в разрешении Full HD с частотой до 180 кадров в секунду для создания эффекта slow-motion.

Новая камера Leica SL2 поступит в продажу с 21 ноября по цене $5995.

Источник: The Verge