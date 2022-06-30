Полноразмерная копия ракетной установки Nerf LMTD Gjallarhorn из Destiny станет доступной для предзаказа с 7 июля по цене $185

Компания Bungie показала, как будет выглядеть реальная версия печально известной ракетной установки Gjallarhorn из игры Destiny. Тем самым компания развеяла опасения, что это может быть небольшая детская игрушка. На самом деле игрушка оказалась достаточно большой.

Устройство выполнено в масштабе 1:1 и имеет длину 4 фута (около 1,2 метра). Внешне Nerf LMTD Gjallarhorn похоже на ракетную установку из игры и имеет реалистичные детали. Однако реальная версия бластера стреляет не ракетами, а дротиками (в том числе специальными MEGA-дротиками, которые могут выстреливать три дротика одновременно). Разработчики пообещали сделать реалистичный механизм заряжания, такой же как у игровой версии. При этом вся верхняя часть бластера смещается вперёд, открывая загрузочный отсек для дротиков.

Как сообщают в Bungie, предварительные заказы на Nerf LMTD Gjallarhorn начнут принимать 7 июля в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Киевскому времени). Существующие владельцы Gjallarhorn в игре получат преимущество. Все те, кто разблокировал ракетную установку в игре с помощью Destiny 2 Bungie 30th Anniversary Pack до 7 июля, смогут присоединиться к «виртуальной комнате ожидания» для своей покупки. Если после этого бластеры ещё останутся, Bungie выставит их на продажу 21 июля.

Цена Nerf LMTD Gjallarhorn оказалась на $25 выше, чем говорилось изначально, и в компании не поясняют причину подорожания. Теперь желающим приобрести это устройство предстоит заплатить $185, а не $160, как было анонсировано в декабре прошлого года.

Источник: The Verge