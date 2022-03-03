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Пользователи Vodafone могут перевести бонусы на помощь украинской армии

Пользователи Vodafone могут перевести бонусы на помощь украинской армии

Пользователи Vodafone могут перевести бонусы на помощь украинской армии

Мобильный оператор Vodafone заменил целевое назначение своего благотворительного проекта «Доброе дело в подарок». Теперь каждый из клиентов Vodafone может перевести бонусы, начисленные за пользование мобильной связью, в поддержку благотворительной организации «Вернись живым». Сделать это можно в приложении My Vodafone или на сайте Vodafone.  

Перечислить бонусы и проверить их количество можно с помощью USSD-кодов: остаток бонусов, предоплата — *777*1#, контракт — *110*14#. 

Перечислить бонусы: предоплата — *777*2*200# (последняя цифра — это количество перечисленных бонусов, оно может быть 5, 10, 20, 50, 200 и 400). 

Перечислить бонусы: контракт — *110*888*100# (последняя цифра — это количество перечисленных бонусов, она может быть 100, 500, 1000, 2000 и 5000).

Напомним, что для клиентов по предоплате также действует короткий номер 88009 благотворительного фонда «Вернись живым». Все собранные средства будут направлены на помощь армии. Стоимость смс — 10 грн., которые пойдут на нужды армии. Можно отправлять SMS любого содержания по номеру 88009. 

За дополнительной информацией можно обратиться в пресс-службу Vodafone: [email protected] 

Vodafone работает в 21 стране и имеет партнерские соглашения с операторами 52 стран. По состоянию на 31 декабря 2021 года Vodafone предоставляет услуги 300 миллионам абонентов мобильной связи и 28 миллиона пользователей фиксированного интернета, 22 миллионам пользователей ТВ-услуг и объединяет более 142 миллионов IoT устройств и платформ. В Украине услугами Vodafone пользуется 19 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding. В конце 2020 года холдинг открыл представительство в Украине.

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