Пользователи Vodafone могут перевести бонусы на помощь украинской армии

Мобильный оператор Vodafone заменил целевое назначение своего благотворительного проекта «Доброе дело в подарок». Теперь каждый из клиентов Vodafone может перевести бонусы, начисленные за пользование мобильной связью, в поддержку благотворительной организации «Вернись живым». Сделать это можно в приложении My Vodafone или на сайте Vodafone.

Перечислить бонусы и проверить их количество можно с помощью USSD-кодов: остаток бонусов, предоплата — *777*1#, контракт — *110*14#.

Перечислить бонусы: предоплата — *777*2*200# (последняя цифра — это количество перечисленных бонусов, оно может быть 5, 10, 20, 50, 200 и 400).

Перечислить бонусы: контракт — *110*888*100# (последняя цифра — это количество перечисленных бонусов, она может быть 100, 500, 1000, 2000 и 5000).

Напомним, что для клиентов по предоплате также действует короткий номер 88009 благотворительного фонда «Вернись живым». Все собранные средства будут направлены на помощь армии. Стоимость смс — 10 грн., которые пойдут на нужды армии. Можно отправлять SMS любого содержания по номеру 88009.

За дополнительной информацией можно обратиться в пресс-службу Vodafone: [email protected]

Vodafone работает в 21 стране и имеет партнерские соглашения с операторами 52 стран. По состоянию на 31 декабря 2021 года Vodafone предоставляет услуги 300 миллионам абонентов мобильной связи и 28 миллиона пользователей фиксированного интернета, 22 миллионам пользователей ТВ-услуг и объединяет более 142 миллионов IoT устройств и платформ. В Украине услугами Vodafone пользуется 19 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding. В конце 2020 года холдинг открыл представительство в Украине.