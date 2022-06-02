Поможем собрать на квадрокоптер 110-й бригаде ТрО, которая защищает восток

Продолжаем рассказывать о проектах помощи военным. На этот раз сбор проводит редактор MC.today Наташа – нужен квадрокоптер для 110-й бригады ТрО.

Наш редактор длинных текстов Наташа играет в команде «Что? Где? Когда?». С начала войны командир этой команды Слава защищает Украину в рядах Вооруженных сил Украины.

Слава воюет в 110-й бригаде ТрО. За три месяца войны у него было всего несколько выходных, все остальное время он с побратимами проводит на «нуле». Чтобы находить позиции врага, им нужен квадрокоптер Autel EVO II Dual. Его цена – 265 тыс. грн.

Почему нужна именно эта «птичка»? Во-первых, этот коптер не «сканируется», то есть враг не сможет быстро его найти и уничтожить. Во-вторых, он оборудован тепловизором, то есть работать можно и днем, и ночью – а это суперважно, особенно для жизни бойцов.

Продавец завозит нужную модель коптера уже через несколько дней. Коптер мы передадим непосредственно командиру взвода, отчет опубликуем на странице Наташи. Любые дополнительные вопросы можно задать ей.

Номер карты monobank: 4441114445439712, Соловьева Наталья Максимовна

Для переводов из-за границы:

IBAN UA393220010000026206303345045

Account No 26206303345045

Receiver SOLOVIOVA NATALIIA, 69095, Ukraine, reg. Zaporizka, c. Zaporizhzhia, st. Horkoho, build. 169a

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.