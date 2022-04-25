Издание ITC.ua поможет волонтерам собирать средства для военных и гуманитарных нужд

Редакции изданий Creators Media Group – MC.today, Highload и ITC.ua запускают проект помощи волонтерским инициативам, которые участвуют в отражении российского вторжения и собирают средства на закупку нужных украинцам вещей.

О проекте

Цель нашего проекта – поддержать волонтерские инициативы, чтобы те смогли собрать средства на нужные стране вещи и оборудование. Это могут быть тепловизоры или снаряжение для конкретного батальона, медикаменты или гуманитарная помощь для людей, которых вы знаете лично, либо же другие необходимые на войне вещи.

Наши читатели готовы поддерживать волонтеров. Мы уже собрали за два дня сумму, необходимую для закупки тепловизоров 29-му отдельному стрелковому батальону ВСУ – около 200 тыс. грн.

Инициативам, которые мы решим поддержать, мы поможем рекламой в изданиях на бесплатной основе – напишем о них новость, запустим рекламную кампанию на наших сайтах. 4 млн читателей наших изданий (MC.today, Highload и ITC.ua) узнают о вашей инициативе и смогут ее поддержать.

Условие для участия только одно – мы попросим вас указать, для помощи кому вы собираете средства. Это должны быть конкретные люди, организация или подразделение ВСУ.

Мы не будем участвовать в приеме денег – в объявлениях будут указаны ваши счета, и читатели будут поддерживать вас напрямую. Закупка необходимых вещей – также ваша ответственность.

Как подать заявку

Чтобы подать вашу инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Мы будем стараться поддержать максимальное количество инициатив. Но так как наш ресурс ограничен, мы будем отдавать предпочтение небольшим инициативам, которые без нашей помощи не смогут достучаться до украинцев. После получения заявки мы ответим вам ориентировочно в течение недели.

После завершения сбора мы попросим вас прислать нам подтверждение, что деньги ушли на указанные цели.

Информация о наших изданиях

Независимые медиа о технологиях и IT-бизнесе – MC.today, Highload и ITC.ua. Общая аудитория изданий – 4 млн пользователей, 10 млн прочтений страниц в месяц. Медиахолдинг Creators Media Group основали 5 лет назад в Украине. Собственники изданий – украинцы Тимур Ворона и Вера Черныш. С первых дней войны поддерживаем кампанию по сбору средств для ВСУ – на страницах изданий вы можете увидеть баннеры с призывом пожертвовать деньги украинской армии. Уже два месяца рассказываем про полезные для украинцев волонтерские и благотворительные инициативы.

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