Поможем собрать на медикаменты для защитников из «Легиона Свобода», которые воюют на востоке

Продолжаем рассказывать о проектах, с помощью которых читатели издания ITC.ua могут узнать об инициативах по сбору средств во время войны и поддержать их.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

На этот раз хотим рассказать о батальоне «Легион Свобода», который выполняет боевые задания на востоке Украины.

Сейчас они прежде всего нуждаются в окклюзионных повязках и лекарствах «Бифрен». Сбор на окклюзионные повязки уже открыли, сумма, которую осталось собрать – 14 000 грн. Цена таких повязок – от 400 до 700 грн. Сейчас есть дефицит этих повязок, а они очень нужны на передовой. Препарата «Бифрен», который используют в неврологической, психиатрической и общесоматической практике, нужно 200 упаковок на сумму 36 000 грн (цена за одну – 180 грн). Всего нужно собрать 50 000 грн.

Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Ростецкий Сергей Вадимович, номер карты 4441 1144 5347 1649.

Просим присоединиться к сбору средств для наших героев, которые сейчас защищают страну. Как всегда, мы будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели.

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.