«Понадобится один энергоблок АЭС»: операторы говорят, что обеспечить 100% автономности связи «крайне трудно»

«Киевстар», Vodafone и lifecell обнародовали совместную заявление относительно требований Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) о 10-часовой автономной работе сети во время отключений электроэнергии.

Для реализации поставленных задач операторам нужно решить ряд технических и логистических проблем. В частности, речь идет о необходимости получения разрешений от облэнерго на увеличение мощности для зарядки аккумуляторов. По оценкам компаний, для обеспечения 10-часовой автономной работы базовых станций ежесуточно требуется 2,8 ГВт-ч электроэнергии, что сопоставимо с мощностью одного энергоблока АЭС.

Операторы также отмечают нехватку квалифицированных специалистов для обслуживания нового оборудования. По их подсчетам, дополнительно нужно нанять десятки тысяч работников. Кроме того, есть ограничения по установке генераторов и аккумуляторов на крышах зданий, где расположены большинство базовых станций, из-за строительных и санитарных норм.

Постановление НЦУ от 16 июля обязывает операторов до 1 февраля 2025 года оборудовать все базовые станции аккумуляторами и генераторами. Дополнительно, до 1 декабря 2024 года 25% базовых станций должны обеспечить бесперебойную работу в течение 72 часов.

По оценкам отраслевых экспертов, реализация требований НЦУ потребует инвестиций в размере более 13 млрд гривен. Несмотря на это, операторы уже вложили значительные средства в повышение энергонезависимости своих сетей. В частности, инвестировали более 3 млрд гривен, обновили 370 000 аккумуляторов на базовых станциях и приобрели 5400 генераторов и других источников бесперебойного питания.

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Источник: Forbes

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