Мобильные операторы должны обеспечивать 10 часов работы сети без света, — Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) обязала операторов мобильной связи увеличить время автономной работы оборудования во время отключений энергоснабжения. Об этом говорится в Распоряжении Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций от 15 июля.

Сейчас во многих регионах Украины продолжаются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии. В часы отключений у абонентов довольно быстро ухудшается качество связи, а во многих случаях полностью исчезает возможность пользоваться мобильной связью: интернетом и голосовыми вызовами.

Ранее перед операторами связи ставили требование — обеспечивать не менее 4 часов связи для абонентов. Однако проблема заключается в том, что за те несколько часов, когда восстанавливается энергоснабжение, оборудование операторов не успевает полностью перезарядиться. Поэтому после очередного выключения энергии связь снова быстро ухудшается и исчезает.

Новое распоряжение требует, чтобы операторы обеспечивали бесперебойную работу сети и поддерживали связь не менее 10 часов. Операторы должны будут обеспечить такую автономность до 1 февраля 2025 года, постепенно вводя необходимые источники резервного питания на базовых станциях.

Выполнить требование мобильные операторы должны в следующие сроки:

до 1 октября — 60% базовых станций каждой области должны быть обеспечены соответствующими источниками резервного питания

до 1 ноября — 70% базовых станций каждой области

до 1 декабря — 80% базовых станций каждой области

до 1 февраля — все 100% базовых станций должны предоставлять 10 часов непрерывной связи.

Дополнительно отмечается, что до 1 декабря 2024 года не менее 25% базовых станций должны работать до 72 часов при отсутствии энергоснабжения. В случае длительного блэкаута эти станции обеспечат своеобразные «островки связи», где можно будет подключиться к сети при необходимости.

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В то же время есть требования по обеспечению связью экстренных служб, критической инфраструктуры и крупных узлов сетевой инфраструктуры до 72 часов.