Популярность «ПриватБанка» среди фрилансеров падает, а monobank — стремительно растет [Исследование Freelancehunt]

Украинский сервис фриланса Freelancehunt провел исследования и определил, какие банки имели наибольший спрос у исполнителей в 2021 году, а также проанализировал, как эти показатели изменились во время войны.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Пятерка лидеров банков, которыми пользуются фрилансеры в Украине, не изменилась. Ведущее место до сих пор занимает «ПриватБанк», однако он теряет позиции — за 2021 год его предпочли на 11,5% пользователей меньше. Если в 2020 году услугами банка пользовались 72,2% исполнителей на фрилансе, то в 2021 — 60,61%. За время войны этот показатель снизился до 54,2%.

Явный лидер по темпам роста – monobank. В 2021 году им пользовались 31,39% исполнителей, а в 2018 году – только 6,4% фрилансеров. С этого времени цифра значительно выросла. Только во время войны мы видим рост популярности до 38,6%.

Завершают пятерку лидеров Ощадбанк, Альфа-Банк и Райффайзенбанк. За последний год и во время войны их популярность не сильно изменилась.

Freelancehunt отмечает рост количества регистраций украинских фрилансеров на сервисе, которые еще в апреле были выше довоенных показателей. Увеличение популярности monobank среди исполнителей частично объясняется притоком новых фрилансеров, ранее пользовавшихся этим банком.

Среди заказчиков, так же как и среди фрилансеров, наибольший спрос имели ПриватБанк и monobank. Но если в 2020 году предпочитали ПриватБанк 68,3% заказчиков, а в 2021 — 60,5%, то во время войны доля уменьшилась до 52,53%. А вот популярность monobank стремительно растет: показатель 2021 года в 24,69% только во время войны увеличился до 30,93%.

Менее популярны стали Райффайзенбанк — его выбирают 1,02% заказчиков в военный период, Альфа-Банк — 0,8% и УкрСиббанк — 0,62%. По всем трем банкам наблюдается незначительное падение показателей, если сравнивать с 2021 годом.

По данным Freelancehunt, рынок фриланса в Украине продолжает расти, особенно среди представителей малого и среднего бизнеса. Freelancehunt вышел на уровень 72% по проектам от довоенных показателей и планирует только наращивать объемы путем привлечения заказчиков из США и Европы.