Популярный торрент-трекер RARBG закрывается — последствия COVID и войны

RARBG – один из крупнейших в мире торрент-трекеров – прекращает свою работу. Он был основан в 2008 году, и за минувшие годы стал популярным источником релизов новых фильмов и сериалов. Ежемесячно его посещали миллионы пользователей со всего мира.

Курс ПРОДЮСУВАННЯ АРТПРОЄКТІВ. Оволодійте навичками створення професійних артпроєктів та реалізуйте свої найсміливіші творчі задуми! Дізнатися про програму

В сообщении, размещенном на главной странице сайта, команда RARBG попрощалась с пользователями. Основными причинами закрытия ресурса называют финансовые проблемы и потерю части команды, что стало следствием пандемии и войны.

«Привет, ребята. Мы хотели бы сообщить вам, что мы решили закрыть наш сайт. Последние 2 года были очень тяжёлыми для нас — некоторые люди из нашей команды умерли из‑за осложнений, вызванных COVID, другие до сих пор страдают от побочных эффектов болезни и вообще не могут работать. Некоторые сражаются на войне в Европе — НА ОБЕИХ СТОРОНАХ. Также по нам достаточно сильно ударил рост цен на электроэнергию для дата‑центров в Европе. Инфляция делает наши ежедневные расходы невозможными для обслуживания. Поэтому мы больше не можем управлять этим сайтом без огромных расходов, которые не в состоянии покрывать из своего кармана. После голосования мы единогласно решили, что больше не можем этого делать. Нам жаль 🙁 Пока».

Закрытие RARBG также знаменует собой конец популярных релизов трекера, многие из которых также распространялись через другие пиратские сайты и были одними из наиболее загружаемых в истории.

Сегодняшнее закрытие RARBG — одно из крупнейших в истории торрент-трекеров. Это также первое крупное закрытие с периода 2015-2016 годов, когда со сцены ушли KickassTorrents, Torrentz и ExtraTorrent.

Источник: torrentfreak