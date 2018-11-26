Обновлено: Порошенко подписал указ про введение военного положения на 30 дней

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие недавнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) касательно введения в стране военного положения в ответ на провокационный акт агрессии со стороны РФ – 25 ноября корабли ВМФ России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе.

Текст соответствующего указа президента №390/2018 от 26 ноября 2018 года обнародован на официальном сайте, за исключением пункта 12, который является секретным. Указ вступает в силу немедленно с момента публикации, а контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Но стоит оговорить, что для фактического введения ВП в действие нужно, чтобы за него проголосовала Верховная Рада Украины. За считанные минуты начнется внеплановое заседание ВРУ для рассмотрения этого вопроса.

Самое важное – военное положение предлагает ввести сроком на 60 суток – с 14.00 26 ноября 2018 года до 14.00 25 января 2019 года.

Законопроект №9338, который предусматривает введение военного положения в Украине, уже подан на рассмотрение комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, его текст и пояснительная записка опубликован на сайте ВРУ.

Увы, в тексте законопроекта, есть только один пункт:

В період дії воєнного стану, введеного названим Указом Президента України, часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України.

В Указе Президенте тоже нет никакой конкретики. Там говорится лишь о том, что различные силовые ведомства должны обеспечить общественный порядок, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры, усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы работы, улучшить информационную безопасность, а также принять меры по обеспечению кибербезопасности.

В пояснительной записке указано, что проведение конкретных мероприятий правового режима военного положения регулируется Конституцией и рядом ЗУ, включая «Про правовий режим воєнного стану», «Про національну безпеку», «Про оборону України» и «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». То есть, потенциально конфискация имущества, проверка документов и досмотр личных вещей без спецразрешений, комендантский час, ограничения свободы передвижения, ограничение работы интернета, регулирование СМИ, типографий, телекомунникационных и радикомпаний, а также прочие меры, прописанные в ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», возможны. Но не стоит паниковать раньше времени.

Прямо сейчас идет рассмотрение ЗУ на заседании парламента. И в случае его принятия с большой вероятностью будут внедрены только некоторые ограничения. Какие именно, пока неясно. Мы будем следить за развитием ситуации и обновим новость, когда появится полный список с конкретными пунктами по ограничениям военного положения (если такой вообще будет).

Обновлено:

Народный депутат Мустафа Найем сообщил, что с высокой вероятностью военное положение будет введено на месяц, а не на два, и не будет ограничивать конституционные права и свободы граждан. Также в парламенте обсуждается прямое назначение выборов президента на 31 марта 2019 года и территориальное ограничение военного положения.



Обновлено:

Президент Украины Петр Порошенко подписал второй указ о введении военного положения в стране. Новый предлагает ввести военное положение сроком на 30 дней, а не на 60. Таким образом, он не помешает началу избирательной кампании (31 марта должны пройти выборы президента). Указ вступит в силу только после одобрения в Верховной раде соответствующего законопроекта.