В США готовят жесткий закон об ИИ: ответственность, авторские права и защита детей

В США сделали первый шаг к введению полноценного закона о искусственный интеллект. Сенатор Марша Блэкберн представила начальный проект федерального законопроекта, который должен закрепить правила для ИИ на национальном уровне. Документ основан на указе, подписанном Дональд Трамп в декабре.





Это пока что «черновик для обсуждения», и он еще не раз изменится. Но уже сейчас видно направление: более жесткие требования к безопасности, авторским правам и ответственности компаний.

Ответственность для разработчиков ИИ

Одна из ключевых идей заключается в том, чтобы возложить на разработчиков обязанность защищать пользователей. В документе прямо указано, что он «возлагает обязанность должной осторожности на разработчиков ИИ во время проектирования, разработки и работы платформ, чтобы предотвращать предполагаемый вред пользователям».

Таким образом, разработчикам придется нести ответственность за последствия работы ИИ, не перекладывая ее на алгоритмы.





Авторские права

Проект закона также содержит нормы о возможности использования контента для обучения ИИ. В нем прямо сказано:

«Несанкционированное воспроизведение, копирование или обработка защищенных авторским правом произведений для обучения или создания ИИ не считается добросовестным использованием».

Это прямой сигнал для компаний, которые тренируют модели на чужом контенте без разрешения.

Защита детей и цифровой идентичности

Документ предлагает несколько конкретных требований с целью защиты людей от дипфейков и манипуляций:

платформы, включая соцсети, должны внедрить инструменты защиты пользователей до 17 лет

запрет создания цифровых копий голоса или внешности без согласия человека

обязательная маркировка и проверка контента, созданного ИИ

Отдельная идея заключается в отмене Section 230. Это закон, который сейчас частично защищает онлайн-платформы от ответственности за контент пользователей. Его пересмотр может серьезно изменить правила игры для ИИ-компаний.

Также в документе есть пункт о борьбе с «предвзятостью ИИ» через независимые аудиты — в частности относительно политических взглядов.

Влияние ИИ на занятость

Еще один блок касается экономики. Компании и госорганы должны ежеквартально отчитываться перед Министерством труда США о влиянии ИИ на рабочие места, включая увольнения.

Это лишь первая версия законопроекта. Впереди долгие обсуждения и правки. В итоге закон может стать значительно мягче или изменить акценты.

Источник: engadget