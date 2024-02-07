Porsche Taycan 2025 года: зарядка до 80% за 18 минут и кнопка «Обгон» для кратковременного повышения мощности

Porsche обновила свой первый электромобиль Taycan. После фейслифтинга автомобиль не только преобразился внешне, но также улучшил показатели емкости батареи, динамики и возможности быстрой зарядки.

Новый Porsche Taycan 2025 года предлагается в двух вариантах кузова: спортивный седан и универсал Cross Turismo. Каждая версия доступна с четырьмя вариантами трансмиссии, а также с задним и полным приводом. Цена седана варьируется от $101395 до $210995, продажи этой версии начнутся осенью этого года. Модель Cross Turismo появится в продаже позднее этой осенью, начиная с цены $113095 и достигая $213695.

Taycan 2023 года выпускался с двумя версиями аккумуляторов: 79 кВтч и 93 кВтч. Для модели 2025 года Porsche теперь также предлагает батарею емкостью 105 кВтч в рамках пакета Performance Battery Plus. Porsche утверждает, что Taycan 2025 года станет одним из самых быстро заряжающихся электромобилей на дороге ─ с нуля до 80% запас энергии восстанавливается всего за 18 минут. Новый Taycan сможет заряжаться от зарядных станций постоянного тока напряжением 800 В и мощностью до 320 кВт. Новый высокопроизводительный аккумулятор может поддерживать более высокую скорость зарядки дольше, чем раньше.

В целом новый Taycan будет более эффективен, чем предыдущие модели, благодаря ряду факторов:

Новая усовершенствованная трансмиссия с новым двигателем задней оси, мощность которого на 80 кВт выше, чем у его предшественника

Модифицированный импульсный инвертор с оптимизированным ПО

Более мощные батареи

Пересмотренный температурный менеджмент

Тепловой насос нового поколения

Измененная стратегия рекуперации и полного привода.

В Porsche говорят, что максимальная мощность рекуперации при торможении с высоких скоростей увеличилась более чем на 30% ─ с 290 до 400 кВт. Кроме того, все версии обновленного Taycan в стандартной комплектации будут оснащаться специально разработанными аэродинамически оптимизированными 21-дюймовыми колесами и шинами с пониженным сопротивлением качению.

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Все эти улучшения и оптимизации позволили сократить время разгона Taycan от нуля до 60 миль в час (96,6 км/ч):

Заднеприводная версия ─ 4,5 секунды (на 0,6 секунды лучше, чем ранее)

Новый седан Taycan Turbo S ─ 2,3 секунды (на 0,3 секунды лучше, чем ранее). Это делает его «самым быстрым серийным автомобилем, который Porsche когда-либо предлагала».

Теперь новый Taycan Turbo S получает дополнительные 140 кВт при использовании режима контроля старта. Это увеличивает мощность двигательной системы топовой модели до 700 кВт или 938 л.с. И еще Porsche предлагает кнопку «Обгон» (push-to-pass), нажатие на которую обеспечивает повышение мощности до 70 кВт (94 л.с.) на 10 секунд.

В настоящее время Porsche не публикует никаких официальных данных о запасе хода, хотя недавно компания совместно с некоторыми СМИ провела испытания в Южной Калифорнии, в ходе которых один прототип проехал впечатляющие 364 мили (587 км) на одной зарядке.

Что касается дизайна, Taycan 2025 года имеет новые фары и задние фонари, а также новые передние крылья. Внутри можно найти новые накладки на пороги из полированного алюминия. Отделка салона предлагается из высококачественного материала из микрофибры под названием Race-Tex.

Источник: The Verge