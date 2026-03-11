Новости Авто 11.03.2026 comment views icon

Представлен Porsche Cayenne S Electric: до 666 л.с., 653 км запаса хода и зарядка за 16 минут

Вадим Карпусь

Представлений Porsche Cayenne S Electric: до 666 к.с., 653 км запасу ходу і зарядка за 16 хвилин

Porsche расширила линейку электромобилей новой версией Cayenne S Electric 2026 модельного года. Новинка занимает место между базовым электрическим Cayenne и топовой версией Turbo. Такая конфигурация ориентирована на водителей, которым нужна большая динамика, чем у базовой модели, но без экстремальной мощности флагмана.


Электрический кроссовер Porsche Cayenne S получил два электромотора и полный привод. В стандартном режиме система выдает мощность 400 кВт (544 л.с.), а с функцией Launch Control мощность кратковременно возрастает до 490 кВт (666 л.с.). Благодаря этому большой кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

По сравнению с базовым Cayenne Electric (435 л.с., разгон за 4,5 с, максимальная скорость 230 км/ч) версия S предлагает заметно быстрее ускорение и больше технических решений от топовой модели Turbo.

Чтобы сохранять стабильную производительность при высоких нагрузках, Porsche использует прямое масляное охлаждение заднего электромотора. Масло отводит тепло непосредственно от токопроводящих компонентов, что помогает избегать перегрева во время интенсивной езды. Силовая электроника задней оси работает на полупроводниках из карбида кремния, способных пропускать ток до 620 А.


Электромобиль оснащен высоковольтной батареей емкостью 113 кВт-ч. На скоростных зарядных станциях с мощностью до 400 кВт аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% менее чем за 16 минут. По циклу WLTP запас хода достигает 653 км.

Для модели доступны дополнительные опции: Porsche Torque Vectoring Plus, активная подвеска Porsche Active Ride, карбон-керамические тормоза PCCB и пакет Sport Chrono. Последний включает функцию Push-to-Pass, которая добавляет до 90 кВт (122 л.с.) мощности в течение 10 секунд для быстрого обгона.

Porsche в заложниках: Билл Гейтс 13 лет ежедневно платил по $28 за авто своей мечты, которым не мог пользоваться

Внешне Cayenne S отличается элементами дизайна в цвете Volcano Grey Metallic, новыми 20-дюймовыми колесами Cayenne S Aero и специальными бамперами. Покупатели могут выбрать 13 цветов кузова.

Отдельное внимание Porsche уделила персонализации. Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur подготовило пакет Interior Style с двухцветной кожей Black и Delgada Green, декоративными элементами, алюминиевыми вставками цвета Izabal Green и спортивным рулем GT с маркером «12-го часа».

В США 2026 Porsche Cayenne S Electric стоит от $126 300 плюс $2 350 за доставку — это на $17 300 дороже базовой версии. В Украине модель уже доступна для заказа у дилеров по цене от 6 712 680 грн.

Самый мощный Porsche 911 Turbo S уже в Украине: 711 л.с. и цена под 15 млн грн

Источник: arenaev


 

