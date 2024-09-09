Портрет украинского айтишника по DOU: 30-летний женатый киевлянин, который ежемесячно донатит по $180 на ВСУ

Профильный ресурс DOU проанализировал, как живут и работают украинские айтишники в 2024 году, и создал среднестатистический портрет специалиста.

Медианный возраст украинского айтишника сейчас составляет 30 лет (тогда как в 2015 году он едва достигал 26). Самые молодые, как правило, специалисты по Data Science и Data Engineering (28 лет), тогда как самые старшие — технические специалисты высокого уровня, СТО/Director of Engineering (35 лет).

Возросло в рядах украинских айтишников и количество женатых (вероятно, цифра обусловлена ростом медианного возраста и количества специалистов в целом) — таких 62,7%.

Несмотря на то, что доля женщин в украинском IT-секторе растет (в 2015 — 14%, а в этом году — 26%), количество мужчин все еще значительно преобладает и достигает 74% в 2024 году.

Онлайн-курс "Системний геймдизайнер" від Skvot. Створювати ігрові механіки, розробляти складні левели, формувати ігровий досвід, який занурює в сюжет і не відпускає, — вчимося за 4 місяці з нуля, на досвіді геймдизайнера з 8-річним досвідом. . Про курс

В Киеве живет подавляющее количество украинских айтишников (42%). В то же время немало специалистов из столицы и меньших городов перебрались на запад Украины, во Львов в частности, чем обусловлен рост доли (18% и второе место в рейтинге).

В то же время в 2024 году желание эмигрировать среди айтишников усилилось — 15% готовы уехать при возможности, тогда как остаться в стране планируют 44% (остальные думают уехать, но активно ничего не планируют, или хотели бы уехать с возможностью возвращения).

Что касается зарплат, то они в 2024 году выросли, но в основном за счет увеличения доли опытных специалистов уровня Senior+. Бонусов в этом году стало меньше — их получали всего 23% айтишников.

Онлайн-курс "Системний геймдизайнер" від Skvot. Створювати ігрові механіки, розробляти складні левели, формувати ігровий досвід, який занурює в сюжет і не відпускає, — вчимося за 4 місяці з нуля, на досвіді геймдизайнера з 8-річним досвідом. . Про курс

29,3% специалистов тратят все, что зарабатывают, тогда как остальные 61,3% имеют возможность откладывать средства.

75% айтишников активно участвуют в сборах на ВСУ — это много, но меньше, чем в прошлые два года. Средний донат, как упоминалось ранее, достигает $188.