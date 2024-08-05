75% айтишников донатят на ВСУ в среднем $188 в месяц — меньше, чем год назад

Профильный ресурс DOU провел исследование того, как айтишники поддерживают Силы обороны Украины донатами. В опросе приняли участие 12 974 специалиста — как те, кто сейчас в Украине (11 037 айтишников), так и те, кто за рубежом (1937 айтишников).

Можно констатировать, что количество айтишников, которые регулярно донатят на ВСУ, сокращается. В этом году о финансовой поддержке Сил обороны Украины сообщили 3/4 опрошенных — 75%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 81%, а в 2022 году — 82%. Активнее всего ВСУ поддерживают айтишники, которые сейчас живут за границей, но планируют вернуться: 81% из них регулярно донатят. Среди айтишников в Украине донатят 77% (82% год назад). Айтишники за рубежом, которые не планируют возвращаться в Украину, донатят реже — таких 62%. Год назад этот показатель составлял 69%.

Более опытные айтишники донатят чаще. Если среди джунов Силы обороны поддерживают финансово 69%, то среди специалистов уровня Lead+ уже 80%. Заметно снизились донаты от технических специалистов — с 81% в 2023 году до 77% в 2024 году. Один из самых низких уровней помощи — среди разработчиков (донатят 74% из них).

Мужчин, которые поддерживают финансово Силы обороны, стало меньше — с 80% до 74%. Среди женщин падение не такое существенное: сейчас донатят 80% женщин против 82% год назад. Активнее всего донатят айтишники в возрасте 25-35 лет. 77% из них регулярно поддерживают Силы обороны против 72% среди айтишников до 25 лет и 74% среди тех, кому за 35.

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Айтишники с доходом до $1000 несколько реже переводят средства на армию (68%). Также реже донатят те, кто тратит на жизнь больше, чем зарабатывает (59%). Однако среди тех, кто зарабатывает более $1000, пока нет существенной разницы в готовности донатить.

Средний размер ежемесячных донатов изменился несущественно по сравнению с предыдущим годом — сократился со $190 до $188. Наибольшее изменение произошло в пожертвованиях специалистов, которые не планируют возвращаться в Украину: их средний донат снизился с $225 до $183.

В целом в прошлом году донаторы ежемесячно жертвовали 8% от зарплаты, а в этом году — 7%. Те, кто в Украине, в среднем переводят 8% от зарплаты (в прошлом году — 10%). Те, кто за границей, но планирует вернуться — 5% (в прошлом году — 7%). Наибольшие суммы переводят специалисты, которые планируют вернуться в Украину из-за границы ($233, или 5% дохода), айтишники, которые точно не планируют уезжать из Украины ($225, 10%), и те, у кого сейчас нет планов переезжать ($200, 10%).

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Как и в прошлом году, джуны и интерны в среднем переводят Силам обороны 5% своего дохода, сеньоры, лиды, архитекторы и руководители — 10%. Мидлы в прошлом году переводили 7%, а в этом году — 5%.

Чаще всего айтишники донатят $100-300 ежемесячно, однако индивидуальные пожертвования могут существенно отличаться. 15% донаторов отдают на Силы обороны до $50 в месяц, а 8% переводят более $1000. Такие взносы делают специалисты с доходом более $10000.

66% донаторов не имеют четко определенного бюджета под это. Также у большинства отсутствуют графики донатов. Только около 21% переводят средства после получения зарплаты, 17% пытаются распределять донаты равномерно в течение месяца. Большинство ориентируется прежде всего на потребности военных, которые возникают в течение месяца.

44% донаторов стремятся поддерживать небольшие сборы и инициативы, которым трудно собирать средства, а у 38% есть перечень фондов и волонтеров, которым они обычно помогают. Охотнее всего айтишники поддерживают друзей и родственников в Силах обороны и небольшие волонтерские инициативы.

Источник: DOU