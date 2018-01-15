После кроссовера XC40 компания Volvo выпустит компактный хэтчбек V40, представленный в ДВС, гибридной и полностью электрической версиях с запасом хода 400 км

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После выпуска компактного городского кроссовера Volvo XC40, шведский автопроизводитель замахнулся на нишу продвинутых хэтчбеков, где доминируют модели Volkswagen Golf, Audi A3 и BMW 1. Компания предложит своим покупателям модель Volvo V40, которая получит сразу три версии – классический ДВС, подключаемый гибрид PHEV и полностью электрический вариант с запасом хода 400 км.

Информацию о новинке раскрыл глава R&D-подразделения Volvo Хенрик Грин (Henrik Green) в интервью изданию Auto Express. Новинка Volvo V40 будет построена на той же платформе CMA (Compact Modular Architecture), что и кроссовер XC40. При этом хэтчбек получит не просто ту же колесную базу, но и будет использовать целый ряд комплектующих собрата, включая двигатели, мультимедийную систему и т.д.

Изначально Volvo V40 будет поставляться с турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра, а также гибридной и дизельной версиями (в зависимости от рынка). Немного позже выйдет полностью электрическая версия, при этом в Volvo предложат как минимум две версии с батареями различной емкости. Таким образом, наиболее доступная версия получит базовый уровень динамики и запаса хода, а вариант подороже – более высокую мощность двигательной установки и больший запас хода.

Во время интервью стало извесстно, что Volvo начнет производить электрические версии кроссовера Volvo XC40 и хэтчбека Volvo V40 на производственных линиях в Китае в 2019 году. Одна из версий будет оснащаться аккумуляторной батарей на 100 кВтч, которая обеспечит запас хода на уровне 400 км (250 миль).

Также отметим, что в дизайне новинки используются наработки концептов 40.1 и 40.2, которые послужили основой для создания всей обновленной компактной линейки бренда, включая кроссовер Volvo XC40, хэтчбек Volvo V40 и будущий седан Volvo S40.

Напомним, что начиная с 2019 года Volvo перестанет выпускать чисто бензиновые автомобили, все модели бренда будут гибридами (mild hybrid), подключаемыми гибридами (plug in hybrid) или полноценными электромобилями (fully electric). Постепенно компания откажется от гибридов и полностью перейдет на выпуск исключительно электромобилей.

Источник: Auto Express