Поставки электрокаров Lucid Air отложены из-за COVID-19

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В сентябре прошлого года стартап Lucid Motors официально представил свой первый серийный электромобиль — премиальный седан Lucid Air. Автомобиль должен стать прямым конкурентом Tesla Model S и ожидалось, что первую лимитированную версию Air Dream Edition стоимостью $169,000 покупатели получат уже весной 2021 года. Она получила электромоторы суммарной мощностью 1080 л.с., способна разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды и имеет запас хода до 809 км.

Однако, CEO компании Питер Роулинсон сообщил в электронном письме, что поставки Lucid Air пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.

«Несмотря на отличный прогресс, достигнутый во всех областях, мы понимаем, что не можем начать доставки Lucid Air этой весной на том уровне качества, которым мы хотим обеспечивать клиентов», — отметил Роулинсон.

Многие производители автомобильного оборудования закрывали свои заводы и сокращали выпуск продукции начиная с марта прошлого года. Из-за этого Lucid не смогла вовремя получить все необходимые запчасти и расходные материалы, провести полноценное тестирование и подготовиться к продажам и обслуживанию электрокаров.

Роулинсон надеется, что первые покупатели смогут заполучить Air во второй половине 2021 года, что, с учетом обстоятельств, не является такой ужасной задержкой для стартапа. Будет интересно увидеть сравнение Lucid Air и Tesla Model S лицом к лицу, тем более последний недавно получил рестайлинговую версию.

Источник: Jalopnik