Tesla представила рестайлинговую версию Model S и новую модификацию с запасом хода в 836 км





Tesla провела первый крупный редизайн электрического седана Model S, который был представлен в 2012 году. Автомобиль слегка обновили внешне, но главные изменения коснулись интерьера. Кроме того, появилась версия Plaid+ c запасом хода порядка 836 км (520+ миль).

Экстерьер претерпел минимальных изменений. Убрали хромированные элементы, перерисовали передний бампер, также появилась новая стеклянная крыша. Последняя позволяет оценить основные нововведения, которые появились в салоне.

В первую очередь внимание к себе привлекает U-образный руль, который скорее напоминает руль болида Формулы-1. Кстати, подобный штурвал мы видели во втором поколении Tesla Roadster, производство которого может стартовать уже в этом году. Что интересно — от подрулевых переключателей решили отказаться, кнопки некоторых функций перенесли прямо на руль. Также в глаза бросается 17″ центральный дисплей (разрешение 2200×1300 точек), который теперь расположен горизонтально (как в Model 3 и Model Y). Рамки вокруг экрана стали заметно тоньше.

Перед водителем расположена 12.3″ цифровая приборная панель. Еще один 8″ экран теперь доступен для пассажиров второго ряда. На сайте Tesla указано, что мощность компьютера в Model S составляет около 10 терафлопс, есть доступ к различным играм через Tesla Arcade, поддерживается подключение беспроводных контроллеров. Покупатели могут выбрать аудиосистему, состоящую из 22 динамиков общей мощностью 960 Вт, которая также включает микрофоны с системой активного шумоподавления. Кроме того, доступны беспроводные зарядки для всех пассажиров, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла, вентиляция передних сидений и многое другое. Со всеми опциями можно ознакомиться на сайте Tesla.

Стоимость рестайлинговой Model S стартует с отметки $79990 за версию Long Range (два электромотора, разгон от 0 до 60 миль/ч за 3.1 с, максимальная скорость 249 км/ч, запас хода 663 км). Также предлагаются две трехмоторные модификации: Plaid (от $119990) и Plaid+ (от $139990). Они обе разгоняются до 60 миль/ч за 1.99 с (Plaid +, в теории, может даже быстрее) и имеют максимальную скорость 321 км/ч. Но если запас хода обычной версии Plaid составляет 627 км, то Plaid+ способна проехать более 836 км. Вот здесь можно посмотреть, как прототип Model S Plaid соревнуется с McLaren P1 на трасе Лагуна Сека.

Аналогично Model S, дизайнерские изменения получил и электрический кроссовер Model X. В экстерьере они минимальны, а вот салон переработали, как у седана. Единственное исключение состоит в том, что покупателям предлагается вариант Model X с тремя рядами сидений.

Model X в версии Long Range (два электромотора, разгон от 0 до 60 миль/ч за 3.8 с, максимальная скорость 249 км/ч, запас хода 579 км) можно приобрести по цене от $89990. Модификация Plaid (три электромотора, разгон от 0 до 60 миль/ч за 2.5 с, максимальная скорость 262 км/ч, запас хода 547 км) обойдется минимум в $119990.

Источники: Tesla, The Verge