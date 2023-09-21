Поставки носимых устройств снова пошли в рост (на 8,5%) после двух кварталов спада ─ IDC

Во втором квартале 2023 года глобальные поставки носимых устройств вернулись к росту после двух кварталов спада. В IDC подсчитали, что рынок вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, а поставки достигли 116,3 млн устройств.

В пятерку крупнейших брендов вошли Apple, Xiaomi, Imagine Marketing, Huawei и Samsung. Apple была на голову выше конкурентов с точки зрения доли рынка, хотя этот показатель немного снизился.

Рост поставок во многом обусловлен падением средних цен продажи, что стало следствием усиления конкуренции и попыток ритейлеров сократить избыточные запасы. За последний год также усилилась конкуренция со стороны более мелких компаний, а также увеличились поставки менее известных носимых устройств, таких как кольца.

Менеджер по исследованиям в IDC говорит, что сейчас помимо базовых функций отслеживания физической активности, таких как количество пройденных шагов и дистанция пробежки, потребители требуют более целостного подхода к оценке состояния здоровья. Тем самым открывается путь для таких функций, как мониторинг сна, показатели восстановления, баллы готовности и отслеживание уровня стресса. Именно здесь более мелкие бренды, такие как Oura, Whoop и Withings, смогли занять свою нишу. Как ожидается, вскоре и другие компании выпустят собственные устройства с такими функциями.

Составляя прогноз на ближайшее будущее, IDC ожидает поставки носимых устройств в 2023 году на уровне 520 млн единиц. Это на 5,6% больше, чем в 2022 году. Из них наушники составляют наибольшую категорию, на которую приходится 62% поставок всех носимых устройств. Следом идут умные часы (32% поставок). По оценкам IDC, к концу 2027 года поставки достигнут 625,4 млн устройств, что соответствует совокупному годовому темпу роста 4,7%.

Как ожидается, наилучший прирост в этом году продемонстрирует сегмент умных часов ─ 11,3%. Поставки наушников возрастут на 4,5%, а реализация фитнес-трекеров снизится на 8,8%. Другие категории носимых устройств продемонстрируют прирост на 6,8%, но их общий объем в количественном выражении составит лишь 1,8 млн.

Источник: IDC