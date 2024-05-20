Потопельники в Крыму: тральщик «Ковровец» и МРК «Циклон», вероятно, поражены ATACMS M48 и M57

В ночь на 19 мая ВСУ потопили очередной корабль черноморского флота россии. Министерство обороны Украины заявило о потоплении тральщика «Ковровец» во время удара по Севастополю. По официальным данным это 27-й уничтоженный российский военный корабль рф — но может быть и еще один.

Сообщается, что «Ковровец» был потоплен с помощью двух ракет ATACMS, предоставленных США. Двухтонная ракета обычно не является противокорабельным оружием. Согласно источникам, ATACMS с инерционным наведением имеет точность до 9 метров — недостаточно точно для морского боя.

Некоторые модели ракет, такие как M39 и M-39A1, являются кассетными — они разбрасывают сотни боеприпасов размером с гранату, что помогает поражать цели. Также это увеличивает радиус поражения и может повредить объекты вокруг цели. Поражение «Ковровца» с помощью ATACMS может означать, Украина получила модификацию M48 (более 270 км) или M57 (более 300 км) с боеголовками весом 213 кг в дополнение к M39 и M39A1. Эти ракеты являются более точными и в целом более точными, чем представляли военные наблюдатели.

Тральщик «Ковровец», проект 266М «Аквамарин»

Водоизмещение — 800 т

Длина — 61 м

Ширина — 10,2 м

Скорость — до 16,5 узлов

Дальность — 2000 морских миль

Автономное плавание — 10 суток

Экипаж — 68 человек

Корабль вооружен двумя артустановками АК-230 30 мм, двумя артустановками 2М-3М, МТПУ «Жало» под пулемет ДШК, 8 ПЗРК «Стрела-3» (боезапас 16 ракет), два реактивных бомбомета РБУ-1200, семь донных мин КМД-1000.

Поражение корабля ATACMS означает, что Севастополь становится фактически непригодным для базирования российских кораблей. Этому способствуют и поражения систем ПВО С-400, которая защищает Севастополь и соседнюю авиабазу «Бельбек» і не смогли обезвредить ракеты.

Также точные ATACMS с новыми боеголовками могут представлять значительную опасность для керченского моста, который соединяет юг России с оккупированным Крымом. Такая же точность, которая позволяет M48 или M57 поразить корабль, также позволяет попасть в мост.

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«ATACMS создает серьезное изменение, делая неспособной ключевую территорию войны: Крым», — отметил Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии.

Но «Ковровец» может быть не единственным кораблем рф, пораженным в этой атаке. Сначала российские каналы, а затем и украинские источники говорят о еще одном — малом ракетном корабле «Циклон». Фактически, это был последний носитель российских крылатых ракет в Крыму.

Официально начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук говорит о вероятности его потери, но эта информация требует проверки.

«Было поражено, пожалуй, весь личный состав. Они очень поражены теперь… Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но конечно, есть такая вероятность, что черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет».

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Корабль «Циклон» принадлежит к проекту «Каракурт»

Водоизмещение — 800 т

Длина — 67 м

Ширина — 11 м

Скорость — до 30 узлов

Дальность — 2500 морских миль

Автономное плавание — 15 суток

Экипаж — до 70 человек

Корабль вооружен установкой вертикального пуска 3С14 на 8 ячеек для ракет «Калибр-НК», автоматической универсальной артустановкой АК-176МА 76,2 мм,

двумя 30 мм артустановками АК-630М и ПЗРК «Панцирь-МЕ».

Источники: Forbes, УНИАН, Википедия