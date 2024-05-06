Морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер оккупантов в Крыму — операцию провело ГУР МО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) провело очередную успешную операцию по демилитаризации оккупантов. Подразделение Group 13 с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило скоростной катер российских захватчиков.

ГУР опубликовало в своем Telegram-канале видео удара морским дроном Magura V5 по скоростному катеру врага. Эффективное уничтожение военной техники захватчиков произошло в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма.

«Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма», ─ отметили в ГУР МО.

Ранее с помощью ударных морских дронов Magura V5 украинские защитники уже уничтожили российские корабли «цезарь куников», «ивановец», «сергей котов», «акула» и «серна», а также повредили корабль «иван хурс».

Напомним, Magura V5 представляет собой многоцелевой надводный корабль, способный выполнять различные задачи. Это могут быть наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые миссии. Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют беспилотнику передвигаться скрытно с превосходной маневренностью.

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Характеристики Magura V5: