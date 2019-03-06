Появились первые фото второго поколения очков Google Glass Enterprise Edition с портом USB-C

Гарнитура Google Glass, хоть и не смогла закрепиться на рынке устройств дополненной реальности (Google приостановила производство очков в 2015 году), тем не менее, слухи, появляющиеся время от времени, дают повод думать, что компания не забросила проект окончательно. В 2017 году поисковый гигант внезапно выпустил корпоративную версию своей гарнитуры, а теперь в сети появились фотографии второго поколения Google Glass Enterprise Edition.

Судя по всему, самым большим изменением в сравнении с первым поколением очков станет появление порта USB-C для зарядки, который заменит собой кабель с магнитным креплением. В этом есть некий смысл, учитывая, что гарнитура будет использоваться на промышленных предприятиях, где возможность быстрой зарядки гораздо важнее эстетики внешнего вида.

Обновлённая версия Google Glass Enterprise Edition будет оборудована чипсетом Snapdragon 710, получит поддержку LTE, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac для беспроводного подключения. Ещё одно существенное изменения коснётся камеры, которая, вместо 8-мегапиксельного датчика в текущем поколении очков, получит датчик на 32 Мп с возможностью записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или Full HD 120 кадров в секунду. Google также увеличит объём оперативной памяти до 3 ГБ.

В остальном, концепция устройства останется прежней. Это всё та же гарнитура, которую по сути нельзя назвать полноценными очками, скорее смартфоном в очень специфическом форм-факторе. Второе поколение Google Glass Enterprise Edition выглядит весьма достойным, но, похоже, компания теперь ориентируется только на корпоративных клиентов, как и Microsoft со своим шлемом HoloLens 2. А ведь когда-то у Google были большие планы на Google Glass.

Источник: The Verge