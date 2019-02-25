Представлена гарнитура дополненной реальности Microsoft HoloLens 2 стоимостью $3500

В преддверии выставки Mobile World Congress компания Microsoft представила гарнитуру дополненной реальности HoloLens второго поколения. Буквально за несколько часов до презентации промо-материалы устройства утекли в сеть, раскрыв не только внешний вид, но и некоторые его особенности. Сразу оговорим, что Microsoft по-прежнему нацелена на корпоративных клиентов и доступной потребительской версии у нового поколения тоже не будет.

HoloLens 2 имеет вдвое больший угол обзора, нежели первое поколение гарнитуры, сохранив прежние 47 пикселей на градус. Microsoft пока не называет цифры, но утверждает, что это как перейти от разрешения 720p к 2K на каждый глаз. Устройство отслеживает движения сетчатки глаз , чтобы точно знать, куда вы смотрите, а также поддерживает биометрическую систему распознавания по лицу Windows Hello.

В гарнитуре используется новый датчик глубины, который в сочетании с алгоритмами умеет отслеживать движения рук и пальцев без задействования контроллеров. Представитель Microsoft продемонстрировал это на примере нескольких приложений в виртуальном пространстве. HoloLens 2 должен быть намного легче и удобней по сравнению с предыдущей моделью, в основном за счёт использования более лёгкого углепластика. Кроме того, благодаря перемещению аккумулятора в заднюю часть корпуса шлем теперь имеет равномерную балансировку веса. Оголовье фиксируется с помощью ремешка, а козырёк со всем оснащением можно приподнять, чтобы быстро сконцентрироваться на чём-то другом.

Во время презентации компания уделила много времени, объясняя, насколько новая гарнитура является ценной для крупного бизнеса. Компания уже работает над созданием программного обеспечения для пользователей HoloLens 2 с рядом отраслевых партнёров, в числе которых – Airbus, Honeywell, Pearson и Saab. Кроме того, софтверный гигант показал «настоящие совместные вычисления» на примере разрабатываемого сейчас приложения, которое позволяет нескольким пользователям общаться друг с другом в виртуальном пространстве – что-то вроде Oculus Rooms.

Microsoft позволит компаниям кастомизировать HoloLens 2 перед покупкой. К примеру, вместе с обычной гарнитурой будет доступна и специальная версия под названием Trimble XR10. Её можно носить как каску на строительных площадках и в других потенциально опасных местах. Со временем появятся и другие варианты. Старт продаж HoloLens 2 запланирован на конец текущего года. Стоимость гарнитуры составит $3500. Устройство будет продаваться в США, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии.

Источник: Engadget