Поздно лег — цирроз печени. Ученые связали нерегулярный сон с 172 заболеваниями

Китайские исследователи из Пекинского и Военно-медицинского университетов по результатам последних исследований установили, что нерегулярный сон повышает риск развития 172 заболеваний.

Исследователи проанализировали данные о сне 88 тыс. 461 взрослых жителей Великобритании, взятые из Британского биобанка. Они получили убедительные свидетельства того, что стабильный режим сна, включая стабильное время отхода ко сну и циркадные ритмы, играет значительно более важную роль в долговременном сохранении здоровья организма, чем считалось.

Результаты показали, что неправильный сон увеличивает риск развития 92 заболеваний более чем на 20%. В частности, засыпание после 00:30 связали с повышением риска развития цирроза печени в 2,57 раза. Низкая межсуточная стабильность, что является признаком нарушения циклов сна и бодрствования, была связана с повышением риска гангрены в 2,61 раза.

Кроме этого исследования опровергает утверждение о вреде от длительного сна более 9 часов. Хотя субъективные данные связывали длительный сон с инсультом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, объективные данные выявили такую связь только при одном заболевании. 21,67% тех, кто спал длительное время, на самом деле спали менее 6 часов, что говорит о том, что время, проведенное в постели, часто путают с реальным временем сна.

«Наши результаты подчеркивают недооцененную важность регулярности сна. Пришло время расширить определение хорошего сна, выйдя за рамки его продолжительности», — подчеркнул старший автор исследования, профессор Шенфен Ван.

Группа исследователей подтвердила наличие нескольких ассоциаций в популяции США и определила воспалительные процессы как возможную биологическую связь. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение причинно-следственной связи и оценку влияния вмешательств в сон на результаты хронических заболеваний.

Ми уже писали, что британские исследователи из Оксфордского университета выяснили, как на клеточном уровне сон влияет на организм человека и то, как мы чувствуем потребность во сне. Ученые определили, что митохондрии в клетках сигнализируют организму о необходимости в отдыхе. По мнению исследователей, эти крошечные генераторы энергии вызывают определенную метаболическую перегрузку в нейронах, регулирующих сон.

В то же время исследователи из Массачусетской больницы Бригама в США проанализировали, как игнорирование сигналов будильника с утра влияет на сон.

Результаты исследования опубликованы в журнале Health Data Science

Источник: SciTechDaily