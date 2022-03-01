Правила поведінки під час обстрілу

❗️На вулиці:

⚠️падайте на землю, закривайте голову руками, відкрийте рот — це вбереже від контузії при близькому розриві снаряда;

⚠️знайдіть поблизу укриття, з боку, протилежної тій, звідки стріляють:

— під’їзд будинку,

— підземний перехід,

— вздовж високого бордюру або забору,

— в оглядовій ямі відкритого (на повітрі) гаража або СТО,

— в ямах-«воронках», що залишилися від попередніх,

— заскочивши в під’їзд, закрийте за собою двері, притисніться в кут, при можливості сховайтеся під сходами, але не навпроти вікна.

У разі, якщо обстріл застав вас в маршрутці, тролейбусі або трамваї слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку «від будівель і споруд» і залягти на землю.

Якщо в полі зору немає укриття, просто лягайте на землю і лежите, закривши голову руками! Переважна більшість снарядів і бомб розриваються у верхньому шарі грунту або асфальту, тому осколки в момент вибуху розлітаються на висоті не менше 30-70 см над поверхнею.

❌Не підходять для укриття місця під різною технікою (під вантажівкою, автобусом, автомобілем).

❗️У квартирі:

⚠️візьміть заздалегідь підготовлені речі і спускайтеся в притулок або в підвал.

❗️Для тих, хто не зміг спуститися в підвал:

⚠️в квартирі найбільш міцними місцями є кути, особливо несучих стін (туалет, ванна, коридор). Потрібно лягти на підлогу, накривши голову подушкою. Металеві двері, товщиною 3 мм і більше захистять від дрібних осколків.

‼️Важливо! Після закінчення обстрілу, залишаючи місце притулку, не давайте собі розслабитися. Тепер вся ваша увага повинна бути сконцентрована собі під ноги! Не піднімайте із землі ніяких незнайомих предметів. Вся увага — дітям і підліткам: не дайте їм підняти що-небудь з-під ніг!