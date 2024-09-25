Правительство Швейцарии запретило капсулу для суицида после первого применения из-за… опасности

Швейцария является одной из немногих стран, где разрешен суицид на основе медицинского диагноза. Оказывается, процесс должен быть… безопасным, как бы это ни звучало.

Первое известное использование устройства закончилось несколькими арестами и заявлениями чиновников о нарушении государственных правил безопасности. Напечатанная на 3D-принтере капсула Sarco Pod высвобождает азотистый газ одним нажатием кнопки. Она создана группой The Last Resort, которая состоит из «небольшого международного коллектива защитников прав человека (юристов, ученых, медиков)». Капсула Sarco разработана таким образом, чтобы усыпить своего обитателя за считанные секунды с помощью азотистого газа. Газ быстро снижает уровень кислорода в контейнере, пока человек не умирает. Весь процесс занимает считанные минуты.

Контейнер оснащен колесами и разработан мобильным, чтобы пользователи могли транспортировать его в места по собственному выбору. Опыт (если так можно сказать), который предоставляет устройство, считается достаточно спокойным и легким. Создатель устройства, австралийский врач Филипп Ничке, сравнил его с ощущением, которое может возникнуть у человека на борту самолета с разгерметизированным салоном:

«Мы знаем от людей, которые выжили [в самолете], что это не похоже на удушье. Человек просто продолжает дышать. Через полминуты люди начинают чувствовать дезориентацию. Они на самом деле не осознают, что с ними происходит. Это часто сопровождается ощущением легкой эйфории. А потом они просто засыпают».

Sarco Pod получил юридическое одобрение для публичного использования в Швейцарии еще в 2021 году, но с тех пор вызвал споры. Впервые его применили в понедельник, когда американка покончила с жизнью в сельской местности вблизи границы с Германией. The Last Resort объявила о смерти в короткой заметке на своем веб-сайте. Ничке сообщил в социальных сетях, что суицид был «идиллической, мирной смертью в швейцарском лесу».

Впрочем, первое использование устройства, кажется, было полной катастрофой для всех причастных. По состоянию на понедельник несколько человек были арестованы в связи со смертью женщины. Местная прокуратура начала расследование по подозрению в подстрекательстве и пособничестве к самоубийству. Пока точно неизвестно, кого задержали и что именно пошло не так.

Министр здравоохранения Швейцарии Элизабет Бауме-Шнайдер сообщила парламент страны, что устройство не соответствует государственным требованиям безопасности и, как следствие, не может коммерчески использоваться. Что имеет в виду правительство и как может быть безопасным устройство для опаснейшей для жизни человека цели — тоже не сообщается.

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Источник: Gizmodo