Предприятия и ФОП освобождаются от ряда налогов на время военного положения — Зеленский

Чтобы эффективнее противостоять российскому вторжению в Украине запускают специальный пакет помощи бизнесу и работникам. Об этом в своем видеообращении 7 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что предусматривает пакет помощи бизнесу и работникам

ФОПы первой и второй групп полностью освобождаются от ЕСВ.

Предприятия и ФОП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил Украины и другие защитные формирования, в частности терробороны.

Бизнес освобождается от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности во всех территориях, где ведутся боевые действия.

Откладывается уплата налогов всем предприятиям, которые не способны их заплатить.

«Все это — на время военного положения и еще минимум в год после его завершения. И это только первая часть крупного пакета помощи, правительственной поддержки», Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, все руководители центральной власти получили четкую задачу: разработать такую систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым и ориентировалось, прежде всего, на людей.

С 7 марта в Украине также заработала обновленная программа «єПідтримка» — каждый наемный работник и ФОП, потерявший работу вследствие вторжения россии, сможет получить одноразовую помощь 6,5 тыс. грн без всяких условий. Она будет назначаться и выплачиваться через приложение «Дія», а механизм будет похож на тот, что действовал для выплат за вакцинацию.

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