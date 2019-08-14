Представлен компактный стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 3

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Производитель беспилотных летательных аппаратов и оборудования для видеосъёмки, компания DJI представила новый ручной стабилизатор для смартфонов Osmo Mobile 3. По сравнению с предыдущими моделями, он стал легче, компактнее и функциональнее.

Главное изменение заключается в новом складном дизайне, что позволяет брать стабилизатор с собой, поместив его в небольшую сумочку или рюкзак. В сложенном виде размеры Osmo Mobile 3 составляют всего 157×130×46 мм. При этом производитель не сэкономил на функциях, более того, вернул кнопку включения, которая была в Osmo Mobile первого поколения.

Элементы управления были упрощены, соответственно устройством стало проще пользоваться одной рукой, а складная конструкция позволяет получить быстрый доступ ко всем портам. Время автономной работы составляет 15 часов, что примерно соответствует предыдущей модели. Для полной зарядки требуется 2,5 часа.

В компании отметили, что отсутствие возможности складывать стабилизаторы Osmo Mobile первых двух поколений было одной из наиболее распространённых жалоб, наряду с трудностями, с которыми сталкивались пользователи при переключении ориентации смартфона с вертикальной на горизонтальную и наоборот. В Osmo Mobile 3 эти проблемы были решены.

DJI использует в новом стабилизаторе некоторые интеллектуальные функции, разработанные для своих дронов. Помимо специальных режимов для различных сценариев съёмки, Osmo Mobile 3 поддерживает работу с системой отслеживания Active Track на основе алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения. Кроме того, присутствуют такие функции, как покадровая съёмка, режим ускоренной съёмки, панорама, управление жестами и сюжетный режим, который автоматически редактирует отснятый материал. Все функции гаджета доступны в мобильном приложении DJI Mimo.

Osmo Mobile 3 уже доступен в продаже по цене $119. Комплект со штативом и кейсом для переноски обойдётся в $139.

Источник: The Verge