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Представлен новый ридер PocketBook 740 Color с 7,8-дюймовым цветным экраном второго поколения E Ink new Kaleido, продажи в Украине стартуют в марте по цене 8599 грн

Представлен новый ридер PocketBook 740 Color с 7,8-дюймовым цветным экраном второго поколения E Ink new Kaleido, продажи в Украине стартуют в марте по цене 8599 грн

Представлен новый ридер PocketBook 740 Color с 7,8-дюймовым цветным экраном второго поколения E Ink new Kaleido, продажи в Украине стартуют в марте по цене 8599 грн


Компания PocketBook представила очередную новинку PocketBook 740 Color, которая стала первым в мире электронным ридером с новейшим 7,8-дюймовым цветным экраном E Ink new Kaleido, способным отображать 4096 цветов. Модель отличается от другого цветного ридера бренда PocketBook 633 Color размером экрана (7,8 дюйма против 6 дюймов), который больше подходит для чтения комиксов, журналов и другой иллюстрированной литературы.

E Ink new Kaleido – это усовершенствованная технология ePaper E Ink Print Color в которой благодаря усовершенствованному цветовому фильтру повышается яркость и насыщенность цветов, а фон страницы становится белее. В то же время инновационный экран E Ink new Kaleido сохранил все свойства технологии E Ink: он энергоэффективен, безопасен для зрения и не бликует на солнце. При этом, четкость черно-белого текста остается высокой благодаря разрешению экрана 1404×1872 пикселей (300 DPI).

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Подсветка экрана PocketBook 740 Color позволяет читать при любом освещении и в любое время суток. Кроме того, подсветка выполняет еще одну важную функцию во всех ридерах с цветным экраном. Технология E Ink new Kaleido использует сочетание монохромной панели и цветного фильтра, что придает электронной странице холодный оттенок. Использование подсветки даже на минимальном уровне яркости помогает оптимизировать оптические характеристики экрана.

PocketBook 740 Color воспроизводит файлы в шести популярных аудиоформатах (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP), что оценят любители аудиокниг. Отдельного внимания заслуживает функция Text-to-Speech, с помощью которой любой текстовый файл может быть озвучен на одном из 16 доступных языков. Благодаря технологии Bluetooth, ридер можно подключать к беспроводным наушникам или аудиосистеме в автомобиле. Помимо аудиоформатов, устройство способно открывать файлы в 23 самых популярных форматах: 19 книжных и 4 графических, что гарантирует комфортное чтение практически любого контента без необходимости конвертации: книги, журналы, учебники, нон-фикшн, профессиональная литература, комиксы и т. д.

Представлен новый ридер PocketBook 740 Color с 7,8-дюймовым цветным экраном второго поколения E Ink new Kaleido, продажи в Украине стартуют в марте по цене 8599 грн

Ридер PocketBook 740 Color оснащается 16 ГБ встроенной памяти, слотом для карт microSD объемом до 32 ГБ, а также разъемом USB Type C для зарядки и подключения наушников через прилагаемый аудиоадаптер на 3,5 мм. Несмотря на большой экран, PocketBook 740 Color весит всего 225 г, что делает его одним из самых легких 7,8-дюймовых ридеров в мире.

Предзаказы на ридер PocketBook 740 Color в цвете Moon Silver уже открыты, в розничную продажу он поступит в марте текущего года по цене 8599 грн.

Характеристики ридера PocketBook 740 Color:

Тип экранаE Ink new Kaleido™
Разрешение экрана1404 × 1872 (градации серого)
468 × 624 (цвет)
Диагональ экрана7,8» (19,8 см.)
DPI300 (градации серого)
100 (цвет)
Количество цветов16 (градации серого)
4096 (цвет)
Сенсорная панельЕмкостная (мультисенсорная)
ПодсветкаДа
ПроцессорDual core (2×1 Ггц)
Оперативная память1 ГБ
Встроенная память16 ГБ*
Аккумулятор2900 mAh (Li-Ion Polymer)
ГиродатчикДа
Датчик обложкиДа
Wi-FiДа
BluetoothYes
Разъем USBUSB Type-C
Слот для карт памятиmicroSD до 32 ГБ
Платформа (ОС)Linux 3.10.65
Форматы электронных книг (без конвертации)ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
Форматы изображенийJPEG, BMP, PNG, TIFF
Форматы аудиоMP3, OGG (через USB Type-C адаптер и Bluetooth)
Форматы аудио книгM4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (через USB Type-C адаптер и Bluetooth)
Озвучивание текста голосомRussian (15 additional languages available for free download on pocketbook.ch)
СловариАнгло-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook)
Онлайн сервисыPocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email
ПриложенияRSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы, Заметки
Размер195 x 136,5 x 8 мм.
Вес225 г
Доступные цветаЛунное серебро
КомплектацияЭлектронная книга, USB Type-C кабель, USB Type-C аудио адаптер, краткое руководство пользователя, гарантийные обязательства

Источник: PocketBook

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