Представлен новый ридер PocketBook 740 Color с 7,8-дюймовым цветным экраном второго поколения E Ink new Kaleido, продажи в Украине стартуют в марте по цене 8599 грн
Компания PocketBook представила очередную новинку PocketBook 740 Color, которая стала первым в мире электронным ридером с новейшим 7,8-дюймовым цветным экраном E Ink new Kaleido, способным отображать 4096 цветов. Модель отличается от другого цветного ридера бренда PocketBook 633 Color размером экрана (7,8 дюйма против 6 дюймов), который больше подходит для чтения комиксов, журналов и другой иллюстрированной литературы.
E Ink new Kaleido – это усовершенствованная технология ePaper E Ink Print Color в которой благодаря усовершенствованному цветовому фильтру повышается яркость и насыщенность цветов, а фон страницы становится белее. В то же время инновационный экран E Ink new Kaleido сохранил все свойства технологии E Ink: он энергоэффективен, безопасен для зрения и не бликует на солнце. При этом, четкость черно-белого текста остается высокой благодаря разрешению экрана 1404×1872 пикселей (300 DPI).
Подсветка экрана PocketBook 740 Color позволяет читать при любом освещении и в любое время суток. Кроме того, подсветка выполняет еще одну важную функцию во всех ридерах с цветным экраном. Технология E Ink new Kaleido использует сочетание монохромной панели и цветного фильтра, что придает электронной странице холодный оттенок. Использование подсветки даже на минимальном уровне яркости помогает оптимизировать оптические характеристики экрана.
PocketBook 740 Color воспроизводит файлы в шести популярных аудиоформатах (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP), что оценят любители аудиокниг. Отдельного внимания заслуживает функция Text-to-Speech, с помощью которой любой текстовый файл может быть озвучен на одном из 16 доступных языков. Благодаря технологии Bluetooth, ридер можно подключать к беспроводным наушникам или аудиосистеме в автомобиле. Помимо аудиоформатов, устройство способно открывать файлы в 23 самых популярных форматах: 19 книжных и 4 графических, что гарантирует комфортное чтение практически любого контента без необходимости конвертации: книги, журналы, учебники, нон-фикшн, профессиональная литература, комиксы и т. д.
Ридер PocketBook 740 Color оснащается 16 ГБ встроенной памяти, слотом для карт microSD объемом до 32 ГБ, а также разъемом USB Type C для зарядки и подключения наушников через прилагаемый аудиоадаптер на 3,5 мм. Несмотря на большой экран, PocketBook 740 Color весит всего 225 г, что делает его одним из самых легких 7,8-дюймовых ридеров в мире.
Предзаказы на ридер PocketBook 740 Color в цвете Moon Silver уже открыты, в розничную продажу он поступит в марте текущего года по цене 8599 грн.
Характеристики ридера PocketBook 740 Color:
|Тип экрана
|E Ink new Kaleido™
|Разрешение экрана
|1404 × 1872 (градации серого)
468 × 624 (цвет)
|Диагональ экрана
|7,8» (19,8 см.)
|DPI
|300 (градации серого)
100 (цвет)
|Количество цветов
|16 (градации серого)
4096 (цвет)
|Сенсорная панель
|Емкостная (мультисенсорная)
|Подсветка
|Да
|Процессор
|Dual core (2×1 Ггц)
|Оперативная память
|1 ГБ
|Встроенная память
|16 ГБ*
|Аккумулятор
|2900 mAh (Li-Ion Polymer)
|Гиродатчик
|Да
|Датчик обложки
|Да
|Wi-Fi
|Да
|Bluetooth
|Yes
|Разъем USB
|USB Type-C
|Слот для карт памяти
|microSD до 32 ГБ
|Платформа (ОС)
|Linux 3.10.65
|Форматы электронных книг (без конвертации)
|ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
|Форматы изображений
|JPEG, BMP, PNG, TIFF
|Форматы аудио
|MP3, OGG (через USB Type-C адаптер и Bluetooth)
|Форматы аудио книг
|M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (через USB Type-C адаптер и Bluetooth)
|Озвучивание текста голосом
|Russian (15 additional languages available for free download on pocketbook.ch)
|Словари
|Англо-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook)
|Онлайн сервисы
|PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email
|Приложения
|RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы, Заметки
|Размер
|195 x 136,5 x 8 мм.
|Вес
|225 г
|Доступные цвета
|Лунное серебро
|Комплектация
|Электронная книга, USB Type-C кабель, USB Type-C аудио адаптер, краткое руководство пользователя, гарантийные обязательства
Источник: PocketBook