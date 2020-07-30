В Украине стартуют продажи ридера PocketBook 633 Color с цветным экраном E Ink Kaleido и классической модели PocketBook 628 по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно
Компания PocketBook объявила о старте предзаказов сразу на два новых ридера — первый в Европе цветной ридер с 6-дюймовым экраном E Ink Kaleido PocketBook 633 Color и новое поколение сверхлегкого 6-дюймового ридера с умной подсветкой SMARTlight PocketBook 628. В широкой продаже оба ридера появятся в середине августа 2020 года по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно.
Новый экран E Ink Kaleido ридера PocketBook 633 Color может отображать 4096 цветов, сохраняя при этом все достоинства технологии E Ink. В черно-белом режиме экран характеризуется HD-разрешением (1072×1448, 300 dpi). Пользователи также могут регулировать параметры цвета каждой конкретной книги, включая контрастность, яркость, гамма-коррекцию и насыщенность.
PocketBook 633 Color поддерживает 6 популярных аудиоформатов, что оценят поклонники аудиокниг и музыки во время чтения. С помощью Bluetooth можно подключить беспроводные наушники или слушать аудиокниги через автомобильную аудиосистему. Также поддерживается технология Text-to-Speech для озвучивания голосом текстовых файлов на одном из 16 языков.
Компактное (161,3×108×8 мм) и легкое (160 г) устройство удобно удерживать даже одной рукой, листая страницы с помощью сенсорного экрана или кнопок на передней панели. Ридер поддерживает 29 форматов без конвертации – 19 книжных, 4 графических и 6 аудиоформатов. Кроме того, благодаря внутренней памяти на 16 ГБ и слоту для карточек microSD (до 32 ГБ), устройство может вместить библиотеку в несколько тысяч электронных и аудиокниг.
Благодаря аккумулятору емкостью 1900 мАч устройство гарантирует чтение до одного месяца без подзарядки. Еще одна полезная функция для экономии энергии аккумулятора – датчик обложки, который автоматически переводит ридер в спящий режим, когда обложка закрыта.
Характеристики PocketBook 633 Color:
|Тип экрана
|E Ink Kaleido™
|Разрешение экрана
|1072 × 1448 (градации серого)
|Диагональ экрана
|6” (15,24 см)
|DPI
|300 (градации серого)
|Количество цветов
|16 (градации серого)
4096 (цвет)
|Сенсорная панель
|Емкостная (мультисенсорная)
|Подсветка
|Да
|Процессор
|Dual core (2×1 Ггц)
|Оперативная память
|1 ГБ
|Встроенная память
|16 ГБ
|Аккумулятор
|1900 mAh (Li-Ion Polymer)
|Гиродатчик
|Да
|Датчик обложки
|Да
|Wi-Fi
|Да
|Bluetooth
|Yes
|Разъем USB
|Micro-USB
|Слот для карт памяти
|microSD до 32 ГБ
|Платформа (ОС)
|Linux 3.10.65
|Форматы электронных книг (без конвертации)
|ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
|Форматы изображений
|JPEG, BMP, PNG, TIFF
|Форматы аудио
|MP3, OGG (через USB адаптер и Bluetooth)
|Форматы аудио книг
|M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (через USB адаптер и Bluetooth)
|Озвучивание текста голосом
|Russian (15 additional languages available for free download on pocketbook.ch)
|Словари
|Англо-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook)
|Онлайн сервисы
|PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email
|Приложения
|RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы, Заметки
|Размер
|161,3 × 108 × 8 мм
|Вес
|160 гр
|Доступные цвета
|Лунное серебро
|Комплектация
|Электронная книга, Micro-USB кабель, аудио адаптер Micro USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Более доступный ридер PocketBook 628 оснащен 6-дюймовым HD-экраном E Ink Carta и интеллектуальной подсветкой SMARTlight, которая умеет автоматически (или при желании вручную) регулировать яркость и цветовую температуру экрана. Он будет предлагаться в классическом чернильно-черном и рубиново-красном варианте.
Внутренняя память ридера составляет 8 ГБ, кроме этого устройство имеет слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ). Устройство поддерживает 19 книжных и 4 графических формата. Датчик обложки помогает экономить энергию, при этом заряда хватает на месяц чтения.
Характеристики PocketBook 628:
|Тип экрана
|E Ink Carta™
|Разрешение экрана
|758 × 1024
|Диагональ экрана
|6” (15,24 см)
|DPI
|212
|Количество цветов
|16 (градации серого)
|Сенсорная панель
|Емкостная (мультисенсорная)
|Подсветка
|Да
(SMARTlight)
|Процессор
|Dual core (2×1 Ггц)
|Оперативная память
|512 МБ
|Встроенная память
|8 ГБ
|Аккумулятор
|1500 мАч (Li-Ion Polymer)
|Датчик обложки
|Да
|Wi-Fi
|Да
|Разъем USB
|Micro-USB
|Слот для карт памяти
|microSD до 32 ГБ
|Платформа (ОС)
|Linux 3.10.65
|Форматы электронных книг (без конвертации)
|ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
|Форматы изображений
|JPEG, BMP, PNG, TIFF
|Словари
|Англо-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook)
|Онлайн сервисы
|PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email
|Приложения
|RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы
|Размер
|161,3 × 108 × 8 мм
|Вес
|155 гр
|Доступные цвета
|Чернильно-черный, рубиново-красный
|Комплектация
|Электронная книга, Micro-USB кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Напомним, что в начале июля в Украине стартовали продажи нового ридера начального уровня PocketBook 606 с 6-дюймовым экраном E Ink Carta по цене 2799 грн.