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В Украине стартуют продажи ридера PocketBook 633 Color с цветным экраном E Ink Kaleido и классической модели PocketBook 628 по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно

В Украине стартуют продажи ридера PocketBook 633 Color с цветным экраном E Ink Kaleido и классической модели PocketBook 628 по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно

В Украине стартуют продажи ридера PocketBook 633 Color с цветным экраном E Ink Kaleido и классической модели PocketBook 628 по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно


Компания PocketBook объявила о старте предзаказов сразу на два новых ридера — первый в Европе цветной ридер с 6-дюймовым экраном E Ink Kaleido PocketBook 633 Color и новое поколение сверхлегкого 6-дюймового ридера с умной подсветкой SMARTlight PocketBook 628. В широкой продаже оба ридера появятся в середине августа 2020 года по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно.

Новый экран E Ink Kaleido ридера PocketBook 633 Color может отображать 4096 цветов, сохраняя при этом все достоинства технологии E Ink. В черно-белом режиме экран характеризуется HD-разрешением (1072×1448, 300 dpi). Пользователи также могут регулировать параметры цвета каждой конкретной книги, включая контрастность, яркость, гамма-коррекцию и насыщенность.

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PocketBook 633 Color поддерживает 6 популярных аудиоформатов, что оценят поклонники аудиокниг и музыки во время чтения. С помощью Bluetooth можно подключить беспроводные наушники или слушать аудиокниги через автомобильную аудиосистему. Также поддерживается технология Text-to-Speech для озвучивания голосом текстовых файлов на одном из 16 языков.

Компактное (161,3×108×8 мм) и легкое (160 г) устройство удобно удерживать даже одной рукой, листая страницы с помощью сенсорного экрана или кнопок на передней панели. Ридер поддерживает 29 форматов без конвертации – 19 книжных, 4 графических и 6 аудиоформатов. Кроме того, благодаря внутренней памяти на 16 ГБ и слоту для карточек microSD (до 32 ГБ), устройство может вместить библиотеку в несколько тысяч электронных и аудиокниг.

Благодаря аккумулятору емкостью 1900 мАч устройство гарантирует чтение до одного месяца без подзарядки. Еще одна полезная функция для экономии энергии аккумулятора – датчик обложки, который автоматически переводит ридер в спящий режим, когда обложка закрыта.

Характеристики PocketBook 633 Color:

Тип экранаE Ink Kaleido™
Разрешение экрана1072 × 1448 (градации серого)
Диагональ экрана6” (15,24 см)
DPI300 (градации серого)
Количество цветов16 (градации серого)
4096 (цвет)
Сенсорная панельЕмкостная (мультисенсорная)
ПодсветкаДа
ПроцессорDual core (2×1 Ггц)
Оперативная память1 ГБ
Встроенная память16 ГБ
Аккумулятор1900 mAh (Li-Ion Polymer)
ГиродатчикДа
Датчик обложкиДа
Wi-FiДа
BluetoothYes
Разъем USBMicro-USB
Слот для карт памятиmicroSD до 32 ГБ
Платформа (ОС)Linux 3.10.65
Форматы электронных книг (без конвертации)ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
Форматы изображенийJPEG, BMP, PNG, TIFF
Форматы аудиоMP3, OGG (через USB адаптер и Bluetooth)
Форматы аудио книгM4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (через USB адаптер и Bluetooth)
Озвучивание текста голосомRussian (15 additional languages available for free download on pocketbook.ch)
СловариАнгло-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook)
Онлайн сервисыPocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email
ПриложенияRSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы, Заметки
Размер161,3 × 108 × 8 мм
Вес160 гр
Доступные цветаЛунное серебро
КомплектацияЭлектронная книга, Micro-USB кабель, аудио адаптер Micro USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Более доступный ридер PocketBook 628 оснащен 6-дюймовым HD-экраном E Ink Carta и интеллектуальной подсветкой SMARTlight, которая умеет автоматически (или при желании вручную) регулировать яркость и цветовую температуру экрана. Он будет предлагаться в классическом чернильно-черном и рубиново-красном варианте.

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Внутренняя память ридера составляет 8 ГБ, кроме этого устройство имеет слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ). Устройство поддерживает 19 книжных и 4 графических формата. Датчик обложки помогает экономить энергию, при этом заряда хватает на месяц чтения.

Характеристики PocketBook 628:

Тип экранаE Ink Carta™
Разрешение экрана758 × 1024
Диагональ экрана6” (15,24 см)
DPI212
Количество цветов16 (градации серого)
Сенсорная панельЕмкостная (мультисенсорная)
ПодсветкаДа
(SMARTlight)
ПроцессорDual core (2×1 Ггц)
Оперативная память512 МБ
Встроенная память8 ГБ
Аккумулятор1500 мАч (Li-Ion Polymer)
Датчик обложкиДа
Wi-FiДа
Разъем USBMicro-USB
Слот для карт памятиmicroSD до 32 ГБ
Платформа (ОС)Linux 3.10.65
Форматы электронных книг (без конвертации)ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
Форматы изображенийJPEG, BMP, PNG, TIFF
СловариАнгло-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook)
Онлайн сервисыPocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email
ПриложенияRSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы
Размер161,3 × 108 × 8 мм
Вес155 гр
Доступные цветаЧернильно-черный, рубиново-красный
КомплектацияЭлектронная книга, Micro-USB кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Напомним, что в начале июля в Украине стартовали продажи нового ридера начального уровня PocketBook 606 с 6-дюймовым экраном E Ink Carta по цене 2799 грн.

Источник: PocketBook (1, 2)

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