В Украине стартуют продажи ридера PocketBook 633 Color с цветным экраном E Ink Kaleido и классической модели PocketBook 628 по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно

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Компания PocketBook объявила о старте предзаказов сразу на два новых ридера — первый в Европе цветной ридер с 6-дюймовым экраном E Ink Kaleido PocketBook 633 Color и новое поколение сверхлегкого 6-дюймового ридера с умной подсветкой SMARTlight PocketBook 628. В широкой продаже оба ридера появятся в середине августа 2020 года по цене 5999 грн и 3999 грн соответственно.

Новый экран E Ink Kaleido ридера PocketBook 633 Color может отображать 4096 цветов, сохраняя при этом все достоинства технологии E Ink. В черно-белом режиме экран характеризуется HD-разрешением (1072×1448, 300 dpi). Пользователи также могут регулировать параметры цвета каждой конкретной книги, включая контрастность, яркость, гамма-коррекцию и насыщенность.

PocketBook 633 Color поддерживает 6 популярных аудиоформатов, что оценят поклонники аудиокниг и музыки во время чтения. С помощью Bluetooth можно подключить беспроводные наушники или слушать аудиокниги через автомобильную аудиосистему. Также поддерживается технология Text-to-Speech для озвучивания голосом текстовых файлов на одном из 16 языков.

Компактное (161,3×108×8 мм) и легкое (160 г) устройство удобно удерживать даже одной рукой, листая страницы с помощью сенсорного экрана или кнопок на передней панели. Ридер поддерживает 29 форматов без конвертации – 19 книжных, 4 графических и 6 аудиоформатов. Кроме того, благодаря внутренней памяти на 16 ГБ и слоту для карточек microSD (до 32 ГБ), устройство может вместить библиотеку в несколько тысяч электронных и аудиокниг.

Благодаря аккумулятору емкостью 1900 мАч устройство гарантирует чтение до одного месяца без подзарядки. Еще одна полезная функция для экономии энергии аккумулятора – датчик обложки, который автоматически переводит ридер в спящий режим, когда обложка закрыта.

Характеристики PocketBook 633 Color:

Тип экрана E Ink Kaleido™ Разрешение экрана 1072 × 1448 (градации серого) Диагональ экрана 6” (15,24 см) DPI 300 (градации серого) Количество цветов 16 (градации серого)

4096 (цвет) Сенсорная панель Емкостная (мультисенсорная) Подсветка Да Процессор Dual core (2×1 Ггц) Оперативная память 1 ГБ Встроенная память 16 ГБ Аккумулятор 1900 mAh (Li-Ion Polymer) Гиродатчик Да Датчик обложки Да Wi-Fi Да Bluetooth Yes Разъем USB Micro-USB Слот для карт памяти microSD до 32 ГБ Платформа (ОС) Linux 3.10.65 Форматы электронных книг (без конвертации) ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT Форматы изображений JPEG, BMP, PNG, TIFF Форматы аудио MP3, OGG (через USB адаптер и Bluetooth) Форматы аудио книг M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (через USB адаптер и Bluetooth) Озвучивание текста голосом Russian (15 additional languages available for free download on pocketbook.ch) Словари Англо-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook) Онлайн сервисы PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email Приложения RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы, Заметки Размер 161,3 × 108 × 8 мм Вес 160 гр Доступные цвета Лунное серебро Комплектация Электронная книга, Micro-USB кабель, аудио адаптер Micro USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Более доступный ридер PocketBook 628 оснащен 6-дюймовым HD-экраном E Ink Carta и интеллектуальной подсветкой SMARTlight, которая умеет автоматически (или при желании вручную) регулировать яркость и цветовую температуру экрана. Он будет предлагаться в классическом чернильно-черном и рубиново-красном варианте.

Внутренняя память ридера составляет 8 ГБ, кроме этого устройство имеет слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ). Устройство поддерживает 19 книжных и 4 графических формата. Датчик обложки помогает экономить энергию, при этом заряда хватает на месяц чтения.

Характеристики PocketBook 628:

Тип экрана E Ink Carta™ Разрешение экрана 758 × 1024 Диагональ экрана 6” (15,24 см) DPI 212 Количество цветов 16 (градации серого) Сенсорная панель Емкостная (мультисенсорная) Подсветка Да

(SMARTlight) Процессор Dual core (2×1 Ггц) Оперативная память 512 МБ Встроенная память 8 ГБ Аккумулятор 1500 мАч (Li-Ion Polymer) Датчик обложки Да Wi-Fi Да Разъем USB Micro-USB Слот для карт памяти microSD до 32 ГБ Платформа (ОС) Linux 3.10.65 Форматы электронных книг (без конвертации) ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT Форматы изображений JPEG, BMP, PNG, TIFF Словари Англо-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook) Онлайн сервисы PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email Приложения RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы Размер 161,3 × 108 × 8 мм Вес 155 гр Доступные цвета Чернильно-черный, рубиново-красный Комплектация Электронная книга, Micro-USB кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Напомним, что в начале июля в Украине стартовали продажи нового ридера начального уровня PocketBook 606 с 6-дюймовым экраном E Ink Carta по цене 2799 грн.

Источник: PocketBook (1, 2)