Представлен видеоформат H.266/VVC: то же качество, что и у H.265/HEVC при двукратном сжатии





Институт интегральных схем общества Фраунгофера в Германии, разработавший популярный формат кодирования аудиофайлов MP3 (MPEG-1 Layer 3), а также AVC и HEVC анонсировала новый формат видеосжатия — H.266/VVC, или Versatile Video Coding. Когда-нибудь он должен полностью заменить нынешний H.265/HEVC.

Для нового H.266 заявлена удвоенная эффективность сжатия видеопотока при том же уровне качества, что у H.265. Как отмечают в институте, в случае 90-минутного видео 4K при использовании кодека H.265/HEVC нужно будет передать около 10 ГБ данных, тогда как H.266/VVC обеспечивает идентичное качество видеосигнала при вдвое меньшем объеме данных.

«Благодаря снижению требований к [объемам] данных, H.266/VVC делает передачу видео в мобильных сетях (с ограничениями по объемам трафика) более эффективной. Например, предыдущий стандарт H.265/HEVC требует около 10 ГБ данных для 90-минутной записи в разрешении UHD. Новый же H.266/VVC потребует всего 5 ГБ при сохранении того же качества» — говорится в сообщении Института.

В Институте особо подчеркивают, что новый стандарт разработан специально для видео сверхвысокой четкости 4K (3840×2160) и 8K (7680×4320), и особенно хорошо подходит для трансляции соответствущего сигнала на плоские телеэкраны. Также в Институте называют H.266/VVC «идеальным решением» для всех типов движущихся изображений: от 360-градусных панорамных изображений высокого разрешения до совместного использования экрана.

Сейчас наиболее широко используемым кодеком является H.264/AVC, хотя стандарт H.265/HEVC существует уже довольно давно. Чтобы избежать прошлых проблем с лицензированием, разработчики собираются разрешить использование нового стандарта на условиях FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory — честные, разумные и недискриминационные условия), соблюдение которых обеспечит Форум индустрии медиа-кодирования (MC-IF). Уже осенью будет опубликована первая программа кодировки, поддерживающая VVC. Остается надеяться, что новый H.266/VVC не повторит судьбу H.265/HEVC и будет принят рынком быстрее.

Источник: Fraunhofer Heinrich Hertz и WCCFTech