Представлены часы Garmin Venu X1 — формфактор Apple Watch, самый большой дисплей и самый маленький корпус за $800

Первый взгляд на Garmin Venu X1 выдает в нем конкурента Apple Watch Ultra 2. Многие модели компании предлагают похожие функции, но не в этом формфакторе.
Venu X1 приближен по функциональности к Garmin Fenix 8 или модели Forerunner 970, с меньшей автономностью и другими отличиями. Garmin обещает работу в течение 2 дней с всегда включенным дисплеем или до 8 дней с выключенным, по сравнению с 7 днями постоянно включенного 47-мм AMOLED Fenix 8. Новым часам не хватает поддержки ЭКГ и многодиапазонного GPS. Но дисплей имеет full-color mapping, которого обычно нет у представителей линейки Garmin Venu.
Прямоугольный 2″ дисплей Venu X1 защищен сапфировой линзой, устойчивой к царапинам, и титановой задней крышкой. Часы имеют встроенный динамик и микрофон для звонков или голосовых команд. Производитель внедрил поддержку голосовых команд без соединения со смартфоном. Venu X1 также имеет набор функций отслеживания здоровья и физической формы с более 100 профилями активности, а также пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом.
|Размер
|41 x 46 x 7,9 мм, для запястий с обхватом 140-230 мм
|вес
|34 г (40 г с ремешком ComfortFit)
|Дисплей
|2 дюйма (51,2 мм); 1304 мм²
|Разрешающая способность
|448 x 486 пикселей
|Водостойкость
|5 АТМ
|Подключение
|Bluetooth, ANT+, Wi-Fi
Garmin Venu X1 будут доступны в черном и темно-зеленом цветах с 18 июня. Цена часов составляет $799,99, в Украине их предлагают за 36 000 грн.
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