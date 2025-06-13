Представлены часы Garmin Venu X1 — формфактор Apple Watch, самый большой дисплей и самый маленький корпус за $800

Первый взгляд на Garmin Venu X1 выдает в нем конкурента Apple Watch Ultra 2. Многие модели компании предлагают похожие функции, но не в этом формфакторе.

Venu X1 приближен по функциональности к Garmin Fenix ​​8 или модели Forerunner 970, с меньшей автономностью и другими отличиями. Garmin обещает работу в течение 2 дней с всегда включенным дисплеем или до 8 дней с выключенным, по сравнению с 7 днями постоянно включенного 47-мм AMOLED Fenix 8. Новым часам не хватает поддержки ЭКГ и многодиапазонного GPS. Но дисплей имеет full-color mapping, которого обычно нет у представителей линейки Garmin Venu.

Прямоугольный 2″ дисплей Venu X1 защищен сапфировой линзой, устойчивой к царапинам, и титановой задней крышкой. Часы имеют встроенный динамик и микрофон для звонков или голосовых команд. Производитель внедрил поддержку голосовых команд без соединения со смартфоном. Venu X1 также имеет набор функций отслеживания здоровья и физической формы с более 100 профилями активности, а также пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом.

Размер 41 x 46 x 7,9 мм, для запястий с обхватом 140-230 мм вес 34 г (40 г с ремешком ComfortFit) Дисплей 2 дюйма (51,2 мм); 1304 мм² Разрешающая способность 448 x 486 пикселей Водостойкость 5 АТМ Подключение Bluetooth, ANT+, Wi-Fi

Garmin Venu X1 будут доступны в черном и темно-зеленом цветах с 18 июня. Цена часов составляет $799,99, в Украине их предлагают за 36 000 грн.

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Источники: Garmin, The Verge