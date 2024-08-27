Garmin представил новые часы: Enduro 3 и флагман Fenix ​​8 с автономностью до 48 часов и AMOLED-версиями (от $900)

Fenix 8 по цене от $1000 получил встроенные динамик и микрофон, а также новые функции для тренировок; тогда как Enduro 3 за $900 может похвастаться светодиодным фонариком и солнечной батареей, которая продлит время автономной работы до 320 часов в режиме GPS.

Fenix 8 стал «умнее» и благодаря встроенным динамикам и микрофону позволяет принимать телефонные звонки «с запястья» или реагировать на голосовые команды (для экосистемы Garmin — это не новинка, первым голосовые возможности получил Venu 2 Plus), или общаться через новую программу Garmin Messenger.

Вариации Fenix 8 впервые включают AMOLED-дисплей, и стандартный дисплей MIP Solar с новой, более мощной солнечной батареей: первый доступен в размерах 43 мм, 47 мм и 51 мм, а второй — 47 мм и 51 мм с приблизительным сроком действия заряда 29 и 48 дней соответственно (что значительно больше, чем у стандартных моделей Fenix 8, которые получают от 10 до 29 дней).

Fenix 8 также получил «герметичные» металлические кнопки, светодиодный фонарь и функции ЭКГ, представленные в прошлом году на моделях Fenix 7 Pro и Epix Pro. В то же время новые часы Garmin получат расширенные фитнес-функции для силовых тренировок, адаптированных к определенному виду спорта, а также опции для дайвинга и новый интерфейс карты.

Некоторые обновления дублируются для Enduro 3 — в частности, встроенный фонарик, расширенные планы силовых тренировок, приложение Garmin Messenger, ЭКГ, и солнечная батарея (последняя обеспечит 90-дневную автономность и до 320 часов в режиме GPS).

Часы доступны для заказа с сегодняшнего дня: стоимость Fenix 8 стартует от $999,99, а Enduro 3 будут продаваться за $899,99.

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Источник: AndroidCentral, The Verge

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