Apple Watch Ultra 2 — экран 3000 нит и автономность до 72 часов на одном заряде за $799

Вслед за 9 поколением «обычных» смарт-часов, на презентации Wonderlust состоялся анонс второго поколения Apple Watch Ultra 2.

Это точный инструмент для экстремалов, которые по версии маркетологов Apple заходят за грань. Диапазон использования от -500 м до 9000 м над уровнем моря. Ultra 2 должен быть идеальным компаньоном для бегунов. Все параметры контролируются в реальном времени и при необходимости автоматически перестраиваются под темную тему.

Как и Apple Watch 9, тактильным нововведением смарт-часов стал жест Double tap. Это двойной удар указательного пальца в большой. Так можно ответить на звонок, или завершить его, собственно, настроить как нужно.

Согласно заявлениям Apple Watch Ultra 2 получат самый яркий дисплей 3000 нит. Это может быть полезным при очень-очень ярком солнце. Или поможет в темное время суток, когда нет доступа к фонарику.

Самое важное для людей в походах — время автономной работы. Ultra 2 заявляют до 36 часов работы на одном заряде в нормальном режиме, или вдвое больший срок в режиме низкого питания. Еще одна полезная функция — точный GPS с двойной частотой, что в теории поможет точнее определять местонахождение.

Apple Watch Ultra 2 начнет продаваться с 22 сентября по цене от 799 долларов. Предзаказ открыт уже сегодня.

Посмотрите, как у Apple получилось в прошлый раз.