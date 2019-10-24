Представлены графический процессор ARM Mali-G57 на архитектуре Valhall и нейронные процессоры Ethos для устройств начального и среднего уровней





Ранее в этом году ARM представила графическую архитектуру следующего поколения под названием Valhall, которая дебютировала с ускорителем Mali-G77. Этот GPU должен появиться во флагманских мобильных чипсетах в следующем году. Теперь компания анонсировала новые чипы на той же архитектуре, но уже для среднего сегмента. Помимо этого, ARM представила линейку нейронных процессоров (NPU) под названием Ethos. Они послужат основой для систем на базе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Графический процессор Mali-G57 предназначен для мобильных платформ среднего уровня. Он обеспечивает повышение производительности и энергоэффективности на 30% по сравнению с Mali-G52. Текстурная производительность увеличена вдвое, что позволит отображать пользовательский интерфейс в 4K или даже 8K (ARM, очевидно, стремится оснащать новым графическим ускорителем не только смартфоны, но и умные телевизоры и ТВ-приставки). Благодаря дополнительным возможностям Mali-G57 может справляться с физически корректным рендерингом (PBR), HDR и объёмным освещением. Но всё это зависит от количества ядер, которых в максимальной конфигурации насчитывается шесть. Mali-G57 может найти применение в автономных AR- и VR-гарнитурах и в задачах машинного обучения, в которых он на 60% быстрее, чем G52. Однако в идеале такие задачи должны быть переданы нейронному процессору Ethos.

ARM также анонсировала Mali-D37 – дисплейный процессор (DPU) начального уровня. Он обеспечивает поддержку разрешения QHD+ (2880х1440 пикселей) и дополнительно оптимизирован для устройств с экранами Full HD. Производителем заявлена поддержка HDR10 и HLG, а также комбинирование контента HDR и SDR без потери качества (например, интерфейс может отображаться в SDR, а видеопоток в HDR).

Наконец, ещё одна новинка – линейка нейронных процессоров Ethos, которая представлена чипами N37, N57 и N77. Они предназначены не только для смартфонов, но и для других гаджетов, работающих с ИИ. Флагманский NPU Ethos N77 оснащается памятью SRAM объёмом от 1 до 4 МБ. Его максимальная производительность – 4 TOPS при частоте 1 ГГц. Ethos N57 и N37 имеют по 512 КБ SRAM. Новые нейронные процессоры способны обрабатывать изображения с большими разрешениями, обнаруживать объекты и переводить речь, не прибегая к облачным вычислениям.

Источник: GAM Arena