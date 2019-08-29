Представлены high-end наушники Meizu UR с уникальным дизайном и стоимостью за $1200 в максимальной комплектации

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Прошедшее вчера в Китае мероприятие Meizu запомнилось анонсом не только флагманского смартфона Meizu 16s Pro и последней версии оболочки Flyme, но и презентацией высококачественных проводных наушников под маркой Meizu UR.

«UR» расшифровывается как «Ultra Rare» (ультра редкий). Это новый бренд компании, под которым будет выпускаться акустика и звуковое оборудование премиум-класса, использующие эксклюзивные технологии Meizu.

Новая гарнитура имеет уникальный дизайн (повторяет внутреннюю форму ушной раковины) с буквенной гравировкой и восемь вариантов расцветки корпуса с применением разнообразных материалов: древесной смолы, акрила, жемчуга, древесины. Есть даже модель в стиле стимпанк с шестерёнками внутри. В комплекте с ними идут три профессиональных провода. Meizu предлагает наборы по 4, 6, 8, 10 корпусов, которые можно менять и комбинировать по настроению. Таким образом производитель даёт пользователям возможность персонализировать свои наушники.

Технические характеристики Meizu UR неизвестны, но это даже не главное, поскольку основной посыл на презентации заключался в том, что это нестандартные и уникальные наушники, а значит должны стоить дорого. Цена зависит от количества корпусов в комплекте и составляет $377, $517, $796 и $1215 за наборы с 4, 6, 8, 10 корпусами соответственно.

Источник: Gizchina