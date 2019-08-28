Очень дешевый флагман. Meizu 16s Pro получил SoC Snapdragon 855+, безрамочный дизайн без вырезов, 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, тройную 48-Мп камеру при цене $376

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Сегодня, как и было обещано, китайский производитель Meizu, который, как известно, сейчас находится на грани выживания, провел в Китае презентацию своего нового флагманского смартфона — Meizu 16s Pro. Слухи приписывали этой модели очень хорошее соотношение цены и характеристик, так и получилось: новинка вышла очень привлекательной. Но прежде всего давайте подведем итоги и суммируем данные о характерстиках.

Итак, в плане дизайна лицевой панели новый Meizu 16s Pro целиком и полностью копирует апрельскую модель Meizu 16s — все тот же узнаваемый стиль с очень тонкими рамками без каких-либо ухищрений вроде вырезов, отверстий и выдвижных камер. Фронтальная камера и разговорный динамик врезаны в верхнюю рамку, которая при этом сделана очень тонкой, «подбородок» тоже небольшой. Как мы неоднократно отмечали, Meizu единственная предлагает подобный дизайн, где очень тонкие рамки достигаются не за счет вырезов или отверстий в экране. Что касается дизайна «спинки», если у Meizu 16s основная камера была двойной, то обновленный Meizu 16s Pro получил дополнительный третий модуль, вокруг которого расположена кольцевая светодиодная вспышка. Это первый смартфон Meizu с тройной камерой.

Как и ожидалось, обновленный Meizu 16s Pro получил более производительную платформу — Snapdragon 855+ вместо Snapdragon 855. А вот экран остался прежним, хотя слухи приписывали обновленной модели изогнутый экран с кадровой частотой 90 Гц. Напомним, это плоская панель Super AMOLED диагональю 6,2 дюйма с разрешением 1080х2232 пикселей и соотношением сторон 18.6:9. Экран занимает 91,53% площади фронтальной панели, характеризуется яркостью 430 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 160 Гц, и хорошим цветовым охватом (103% цветового пространства NTSC и 96,1% DCI-P3), а также поддерживает технологию DC Dimming, устраняющей мерцание экрана на минимальной яркости и снижающей нагрузку на глаза.

Сканер отпечатков пальцев mTouch по-прежнему встроен в экран, но по сравнению с Meizu 16s точность срабатывания повысилась на 25%.

Объем оперативной памяти сохранился — 6 либо 8 ГБ. Флэш-памяти у смартфона может быть от 128 до 256 ГБ. В случае ОЗУ — это память LPDDR4X, а ПЗУ — UFS 3.0.

Основная тройная включает модули разрешением 48, 20 и 16 Мп, то есть добавили сверхширокоугольный модуль (Sony IMX481) с углом обзора 117 градусов и диафрагмой F/2.2. Камера поддерживает различные режимы, HDR, съемку видео 4K при скорости 60 к/с, а также съемку замедленных роликов с кадровой частотой 480 к/с. Главный и телемодуль остались прежними, оптическая стабилизация, разумеется, тоже осталась. Фронтальная камера осталась 20-мегапиксельной и по-прежнему поддерживает функцию распознавания лиц со скоростью срабатывания 0,2 с.

Емкость аккумуляторной батареи не изменилась и составляет 3600 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 24 Вт (ЗУ mCharger соответствующей мощности входит в комплект поставки).

Из коробки смартфон работает под управлением новейшей оболочки Flyme 8 на базе операционной системы Android 9 Pie. Из остального в конфигурации можно отметить поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS (двухдиапазонный) и NFC для бесконтактных платежей. Для зарядки и наушников используется порт USB Type-C.

Рамка смартфона изготовлена из алюминиевого сплава, фронтальная и тыльная панель оформлены изогнутым стеклом. Габариты и масса не изменились — 151,9х73,4х7,65 мм и 165 граммов.

Meizu 16s Pro можно заказать в Китае уже начиная с сегодняшнего вечера, а продажи смартфона в четырех вариантах цветового оформления (White, Mirror Black, Twilight Forest (Green) и Dreamy Unicorn) начнутся 31 августа. Цены выглядят следующим образом:

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 2 699 юаней (~$376);

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 2 999 юаней (~$418);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 3 299 юаней (~$460).

По итогу можно сказать, что Meizu 16s Pro получил более производительную платформу и стал лучше по части камеры, сохранив все остальные параметры. При этом стартовая цена улучшенного Meizu 16s Pro на $100 ниже той, с которой стартовал Meizu 16s. Словом, в плане соотношения цены и характеристик новинка выглядит очень привлекательно. В плане характеристик Meizu 16s Pro выглядит интереснее Xiaomi Mi 9, который в конфигурации 6/128 ГБ стоит в Китае те же 380.

Единственное, что плохая поддержка и бедственное положение бренда могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Источник: Gizmochina