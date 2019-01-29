При проектировании гостиниц в Украине наконец будут предусматривать доступ к интернету в каждом номере

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В проекте изменений в государственные строительные нормы по гостиницам (Изменение №1 в ДБН В.2.2-20-2008 «Будинки і споруди. Готелі») предлагается при проектировании гостиниц предусмотреть возможность подключения к скоростному интернету (проводной и беспроводной).

«Жизнь без интернета в 21 веке невозможна. Сегодня с ним связано практически все: работа, учеба, отдых. Поэтому в отелях тоже очень нужен доступ к интернету, что должно быть предусмотрено при его проектировании. Однако, в действующих государственных строительных нормах по проектированию гостиниц вообще нет требований по обустройству доступа к сети интернет. Поэтому сейчас при обновлении данных ДБН мы прописали, что при проектировании гостиниц следует предусматривать доступ к интернету в каждом номере. В ближайшее время изменения будут опубликованы и вскоре вступят в действие», — сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно изменениям, расчет точек доступа в сеть Интернет для зданий гостиниц рекомендуется выполнять с учетом возможности установки в каждом номере не менее 2-х присоединительных устройств (если иное не оговорено заданием на проектирование). Присоединительные устройства также устанавливаются в основных помещениях общего пользования, например, в холле или вестибюле. Проект изменений в ДБН разработан ОАО «КиевЗНИИЭП».

Отметим, что в новом ДБН В.2.2-40: 2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» предусмотрено проектирование в гостиницах не менее 10% мест с учетом потребностей людей с инвалидностью. Напомним, что Государственные строительные нормы (Державні будівельні норми, ДБН) — это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

Источник: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины