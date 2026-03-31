Stairway to Heaven: в Китае открыли самый большой в мире внешний эскалатор

Китай официально открыл эскалатор длиной более полумили, простирающийся вверх в гористом городе муниципалитета Чунцин. Эскалатор получил название «Богиня» — и действительно стремится к соответственно небесным высотам.





Это незаурядное архитектурное сооружение пронизывает центр города Ушань: оно начинается у подножия крутого склона и поднимается прямо в небо, которого, кажется, вот-вот коснётся. Видеозаписи этого чуда, хоть и впечатляющие, с трудом передают его истинный масштаб. С одного конца до другого подъем занимает почти 21 минуту, сообщает Financial Times. Почти наверняка это самое большое подобное сооружение в мире.

«Насколько мне известно, по всей стране нет ни одного похожего проекта — ни превосходящего наш, ни равного ему, ни строящегося, ни уже начатого. Это первый в своем роде», — рассказал FT Хуан Вэй, руководитель проектной группы и инженер China Railway Eryuan Engineering Group.

«Богиня» — не сплошная непрерывная цепь медленно движущихся платформ: система состоит из примерно двух десятков отдельных эскалаторов и лифтов, однако все они являются частью единой системы и платформы.

Сами эскалаторные лестницы изготовила швейцарская компания Schindler на заводе на севере Шанхая. Китайское отделение компании поставило около 1 400 эскалаторов для метрополитена Чунцина.





Сооружение уже пользуется популярностью — и это в городе, где еще с 1990-х годов стоит культовый эскалатор Crown. По данным издания, ежедневно эскалатор «Богиня» в Ушане использует около 9 000 человек, оплачивая примерно $0,43 за час езды в одном направлении. По словам официального представителя, во время Праздника весны в прошлом месяце им воспользовались 450 000 человек.

«Надеюсь, что мой родной город также установит нечто подобное. Ходить пешком довольно утомительно», — сказал FT 44-летний Се Хунмин, который приехал из соседнего сельского поселения.

Эскалатор стал настоящим подспорьем для многочисленных бангбан-менов города — носителей, которые переносят товары на бамбуковых шестах и веревках или тащат на спине громоздкие картонные коробки.

«В 1990-х годах только в районе Юйчжун насчитывались, пожалуй, десятки тысяч носильщиков. Раньше не было лифтов, и это было крайне неудобно», — рассказал FT 60-летний Жань Гуанхуэй, пользуясь эскалатором, чтобы занести сумки с бюстгальтерами в соседний торговый центр.

В цифрах масштаб «Богини» впечатляет еще больше: 905 метров в длину, перепад высот — 242,14 метра, что сопоставимо с 80-этажным небоскребом. Система складывается из 21 эскалатора, 8 лифтов, 4 движущихся дорожек, 2 пешеходных мостов и 2 эстакад — все это соединено в единый маршрут, огибающий горный склон. До открытия «Богини» жители верхних кварталов тратили на спуск к реке не менее часа: теперь та же дорога занимает 20 минут.

Чунцин в целом является городом инфраструктурных рекордов и нестандартных решений, продиктованных рельефом. Здесь расположена самая глубокая в мире станция метро, а городской монорельс прямо проходит сквозь 19-этажный жилой дом на станции Личжиба — один из самых известных архитектурных курьёзов Китая. Система «Богиня» вписывается в эту логику: город не выравнивает горы, а наоборот — оборудует их, превращая крутизну в часть городской инфраструктуры.

Предыдущий рекордсмен Чунцина — эскалатор Crown длиной 112 метров и высотой подъема 53 метра, построенный еще в 1990-х, — по обоим показателям в несколько раз уступает «Богине».

Стеклянные панели вдоль всего маршрута нового эскалатора не только защищают от непогоды, но и открывают виды на ущелье Ву и пейзажи Трех Ущелий, превращая обычную поездку в настоящую обзорную экскурсию.





Источник: Futurism