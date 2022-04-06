Приход Stripe и Etsy в Украину — Минцифра рассказала об успехах в переговорах с международными сервисами

С начала войны в Украине уже появился спутниковый интернет Starlink и денежные переводы PayPal, а в перспективе к ним могут присоединиться Stripe и Etsy — при условии, что переговоры Минцифры с международными сервисами окажутся результативными

В конце марта Минцифра создала петиции (1 и 2), чтобы обе компании запустили свой сервис для украинцев и начала переговоры руководством Stripe и Etsy. И вот сейчас министерство, которое сейчас ведет активную борьбу с рф в информационном и цифровом пространствах, отчиталось о первых результатах.

Сообщается, что к диалогу с командой Stripe подключились НБУ и Visa. Это значит, что выход компании на украинский рынок может ускориться, отмечают в ведомстве Михаила Федорова. В то же время Etsy уже готова рассматривать возможность открытия платформы для украинцев.

Etsy — маркетплейс, на котором можно купить или продать уникальные товары. Это одна из самых больших онлайн-платформ для торговли, которая пользовалась популярностью среди украинских предпринимателей — еще до начала полномасштабного вторжения. С апреля 2021 украинцы не имеют возможности зарегистрировать новые аккаунты, ведь система Etsy Payments не работает в Украине.

Что касается Stripe, это международная платежная система с высокой скоростью обработки платежей и повышенной безопасностью. Поскольку сейчас многие специалисты в IT и других отраслях продолжают работать онлайн с внутренними рынками, так и с международными, то для них Stripe может стать хорошей альтернативой Payoneer и другим сервисам. Напомним, в 2020 году в Украине заработал сервис Stripe Atlas, позволяющий дистанционно зарегистрировать бизнес в США.