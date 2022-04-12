Приложение AR_Book от украинских разработчиков позволяет школьникам проводить дома безопасные познавательные эксперименты благодаря AR-технологии

Делать лабораторные опыты по сложным предметам можно самостоятельно, безопасно и совершенно бесплатно (для пользователей в Украине) благодаря приложению AR_Book, основанной на технологии дополненной реальности (AR). Данное мобильное приложение представляет собой виртуальную лабораторию, в которой каждый ребенок (и не только) может провести школьные эксперименты в любом месте и в любое время.

«Социальный проект AR_Book должен помочь детям понять сложные предметы, потому что все практические занятия сделаны с помощью технологии AR. Основные преимущества: для использования AR_Book требуется только смартфон; интерактивные практические занятия по физике, биологии, химии и т.п. созданы по украинским учебникам; есть оффлайн-версия: можно скачать нужные эксперименты в свой смартфон и учиться в удобное время», — отметила компания-разработчик Flexreality.

Приложение постоянно обновляется. 11 апреля в AR_Book появились 14 новых экспериментов по математике, биологии, географии и физике, новые описания, изображения и другой интересный материал.

AR_Book доступен для скачивания через App Store и Google Play.