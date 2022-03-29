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Приложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайн

Приложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайн

Волонтерский проект TacticMedAid Приложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайнПриложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайнИнициатива объединяет более 20 лучших специалистов-волонтеров из разных стран, компаний и отраслей, чтобы научить украинцев основам тактической медицины в быстрой, качественной и понятной форме анонсировал запуск учебного мобильного приложения, содержащего инструкции с базовыми рекомендациями по оказанию первой доврачебной помощи.

Особенность приложения заключается в том, что оно работает в автономном режиме и каждый, кто нуждается в рекомендациях по оказанию первой доврачебной помощи, может воспользоваться им независимо от места своего нахождения.

Мобильное приложение TacticMedAid имеет два направления: гражданское и военное. Гражданская часть, в основном, направлена ​​на остановку кровотечения, поскольку кровопотеря считается наиболее распространенной и опасной причиной смерти в условиях войны. Часть для военных включает в себя объяснение алгоритмов действий на различные распространенные виды травм и ранений в условиях боевых действий.

Приложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайнПриложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайнПриложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайнПриложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайнПриложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайнПриложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайн

Над проектом работают более 20 квалифицированных специалистов из разных стран, компаний и отраслей, которые объединились, чтобы научить украинцев основам тактической медицины в быстрой, качественной и понятной форме. Среди них команда волонтеров-разработчиков и дизайнеров международной компании Alty.

Мобильная версия TacticMedAid получила маскировочный интерфейс с темными тонами и легкую навигацию.

Приложение также содержит мотивационные арт-работы украинского дизайнера Саши Даниленко, посвященные теме «Супергерои Украинцы». Они олицетворяют храбрых украинцев, объединенных поддержкой и общими ценностями, такими как отвага, чувство юмора и единство украинского народа в это непростое время.

Мобильное приложение TacticMedAid позволяет легко присоединиться к благотворительной помощи через фонд «Помогать Просто».

Приложение TacticMedAid полностью бесплатное и доступно для загрузки на iOS. Версия для Android появится в ближайшее время, обещают разработчики.


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