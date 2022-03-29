Приложение TacticMedAid, обучающее первой доврачебной помощи, вышло на iOS. Оно работает офлайн

Волонтерский проект TacticMedAid Инициатива объединяет более 20 лучших специалистов-волонтеров из разных стран, компаний и отраслей, чтобы научить украинцев основам тактической медицины в быстрой, качественной и понятной форме анонсировал запуск учебного мобильного приложения, содержащего инструкции с базовыми рекомендациями по оказанию первой доврачебной помощи.

Особенность приложения заключается в том, что оно работает в автономном режиме и каждый, кто нуждается в рекомендациях по оказанию первой доврачебной помощи, может воспользоваться им независимо от места своего нахождения.

Мобильное приложение TacticMedAid имеет два направления: гражданское и военное. Гражданская часть, в основном, направлена ​​на остановку кровотечения, поскольку кровопотеря считается наиболее распространенной и опасной причиной смерти в условиях войны. Часть для военных включает в себя объяснение алгоритмов действий на различные распространенные виды травм и ранений в условиях боевых действий.

Над проектом работают более 20 квалифицированных специалистов из разных стран, компаний и отраслей, которые объединились, чтобы научить украинцев основам тактической медицины в быстрой, качественной и понятной форме. Среди них команда волонтеров-разработчиков и дизайнеров международной компании Alty.

Мобильная версия TacticMedAid получила маскировочный интерфейс с темными тонами и легкую навигацию.

Приложение также содержит мотивационные арт-работы украинского дизайнера Саши Даниленко, посвященные теме «Супергерои Украинцы». Они олицетворяют храбрых украинцев, объединенных поддержкой и общими ценностями, такими как отвага, чувство юмора и единство украинского народа в это непростое время.

Мобильное приложение TacticMedAid позволяет легко присоединиться к благотворительной помощи через фонд «Помогать Просто».

Приложение TacticMedAid полностью бесплатное и доступно для загрузки на iOS. Версия для Android появится в ближайшее время, обещают разработчики.