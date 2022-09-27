«‎ПриватБанк»: более миллиона клиентов «Приват24» воспользовались услугой распознавания по голосу за неполные пять месяцев

В начале мая ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700. И вот сейчас почти через пять месяцев банк поделился первой статистикой — более миллиона клиентов уже сделали «голосовые слепки».

По данным официального сайта, услугами «ПриватБанка» сейчас пользуются почти 18 миллионов украинцев, а клиентов интернет-банкингом «Приват24» насчитывается 13,5 миллиона. То есть около 7,5% сделали «голосовые слепки» — сначала банк рассчитывал, что до конца года на систему голосовой идентификации перейдут более 80% клиентов, обычно пользующихся услугами банка по телефону.

Сервис голосовой биометрии значительно упрощает обслуживание по телефону — не нужно помнить данные документов, номера карт, отвечать на вопросы безопасности и предоставлять другие данные для подтверждения личности. Голосовая биометрия — одна из форм биометрической аутентификации, позволяющая идентифицировать личность человека по совокупности уникальных характеристик голоса (так называемых слепков голоса, подобно отпечаткам пальцев).

Сама услуга предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться ею, через веб-версию «Приват24» создать индивидуальный «голосовой слепок» — запись собственного голоса. В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система должна быстро распознавать клиента как на видео ниже: