«ПриватБанк» планировал провести модернизацию сервисов Приват24 за 10 часов, но процесс растянулся на сутки

На выходных «ПриватБанк» запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24, чтобы осуществить работы по модернизации сервисов. Однако процесс, который должен был занять всего 10 часов растянулся на сутки.

Изначально технические работы должны были пройти 20 марта с 00 часов до 10 утра. В результате должны были существенно увеличиться объемы обработки платежей и открыться возможности по внедрению новых услуг.

Однако даже по состоянию на 19:00 20 марта работы все еще продолжались, а в банке попросили о понимании со стороны клиентов, так как работа направлена ​​на стабильность обслуживания и безопасности средств клиентов.

«Команда IT-специалистов ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над внедрением резервных мощностей для бесперебойной работы Приват24 и всех услуг банка при любых обстоятельствах, которые возможны во время войны, — сообщил заместитель председателя правления ПриватБанка Мариуш Качмарек. — Учитывая большое количество сервисов и услуг, предоставляемых ПриватБанком, настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ”.

По словам руководителя IT-команды ПриватБанка, такая работа уникальна для банковского рынка, и необходимость настройки многих сервисов может в течение 20 марта и начала дня 21 марта повлечь за собой временные паузы в работе Приват24.

В итоге только спустя сутки, в 10 утра 21 марта, IT-команда ПриватБанка сообщила о том, что завершила настройку резервных мощностей, и Приват24 работает в обычном режиме.