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«ПриватБанк» планировал провести модернизацию сервисов Приват24 за 10 часов, но процесс растянулся на сутки

«ПриватБанк» планировал провести модернизацию сервисов Приват24 за 10 часов, но процесс растянулся на сутки

На выходных «ПриватБанк» запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24, чтобы осуществить работы по модернизации сервисов. Однако процесс, который должен был занять всего 10 часов растянулся на сутки.

Изначально технические работы должны были пройти 20 марта с 00 часов до 10 утра. В результате должны были существенно увеличиться объемы обработки платежей и открыться возможности по внедрению новых услуг.

Однако даже по состоянию на 19:00 20 марта работы все еще продолжались, а в банке попросили о понимании со стороны клиентов, так как работа направлена ​​на стабильность обслуживания и безопасности средств клиентов.

«Команда IT-специалистов ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над внедрением резервных мощностей для бесперебойной работы Приват24 и всех услуг банка при любых обстоятельствах, которые возможны во время войны, — сообщил заместитель председателя правления ПриватБанка Мариуш Качмарек. — Учитывая большое количество сервисов и услуг, предоставляемых ПриватБанком, настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ”.

По словам руководителя IT-команды ПриватБанка, такая работа уникальна для банковского рынка, и необходимость настройки многих сервисов может в течение 20 марта и начала дня 21 марта повлечь за собой временные паузы в работе Приват24.

В итоге только спустя сутки, в 10 утра 21 марта, IT-команда ПриватБанка сообщила о том, что завершила настройку резервных мощностей, и Приват24 работает в обычном режиме.


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