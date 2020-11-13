«ПриватБанк»: Украинцы стали меньше тратить на распродажи на AliExpress по сравнению с прошлым годом





Украинский «ПриватБанк» сообщил, что по итогам традиционного «Дня холостяка» 11 ноября 2020 года на AliExpress клиенты банка оплатили картами более 470 000 покупок на сумму $7,8 млн. Средняя сумма покупок украинцев на распродаже Ali этого года составила всего $16, а максимальная стоимость купленного в день шопинга товара — $7200.

По данным статистики ПриватБанка, 11 ноября 2020 года по сравнению с прошлогодним днем ​​шопинга зафиксировано снижение количества покупок в полтора раза, а объемов затрат вдвое — в 2019 году картам ПриватБанка было оплачено 856 000 покупок на $16 млн. Средняя сумма купленного на распродаже товара почти не изменилась — в прошлом году она составляла $18. А вот стоимость самой дорогой покупки в 2019 году составила всего $2800.

Отметим, что в целом для В этом году

Источник: ПриватБанк