Alibaba отчиталась о новом рекорде онлайн-продаж в День холостяков ($30,8 млрд) за 7,5 часа до завершения распродажи

11 ноября в азиатских странах, главным образом в Китае, отмечают День холостяков. В этот день китайские магазины и сайты проводят грандиозные распродажи, предлагая огромные скидки на различные товары, а потребители весь год копят, чтобы сделать покупки именно 11 ноября. Буквально только что китайский интернет-ритейлер

Total GMV for the 2019 #Double11 Global Shopping Festival has exceeded RMB213.5 billion, surpassing the total GMV of 2018 11.11. pic.twitter.com/EbdQADBe8x

Справедливости ради, несмотря на то, что оборот растет, с каждым годом темпы замедляются. В 2017 году рекорд 2016 года был побит всего за полдня, тогда как в 2018 году, чтобы побить рекорд 2017 года, понадобилось уже 16 часов. В целом ничего удивительного в этом нет, поскольку именно так работает экономика (развитие экономических процессов носит циклический характер).

Традиционно

.@taylorswift13 performing at the 11.11 Global Shopping Festival Countdown Gala. The gala was produced by Youku, Alibaba’s video streaming platform. For more coverage on 11.11, check out our dedicated #Double11 page: https://t.co/VeupwMIHlt pic.twitter.com/Sv4XnvGq38

— Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 10, 2019