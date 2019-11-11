Alibaba отчиталась о новом рекорде онлайн-продаж в День холостяков ($30,8 млрд) за 7,5 часа до завершения распродажи
11 ноября в азиатских странах, главным образом в Китае, отмечают День холостяков. В этот день китайские магазины и сайты проводят грандиозные распродажи, предлагая огромные скидки на различные товары, а потребители весь год копят, чтобы сделать покупки именно 11 ноября. Буквально только что китайский интернет-ритейлер Alibaba Group, владеющий торговой площадкой AliExpress, отрапортовал о новом рекорде продаж — ¥213,5 млрд ($30,8 млрд). Рубеж был пройден спустя 16,5 часа с момента старта распродажи. То есть, распродажа продлится еще 7,5 часа.
Total GMV for the 2019 #Double11 Global Shopping Festival has exceeded RMB213.5 billion, surpassing the total GMV of 2018 11.11. pic.twitter.com/EbdQADBe8x
— Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 11, 2019
Справедливости ради, несмотря на то, что оборот растет, с каждым годом темпы замедляются. В 2017 году рекорд 2016 года был побит всего за полдня, тогда как в 2018 году, чтобы побить рекорд 2017 года, понадобилось уже 16 часов. В целом ничего удивительного в этом нет, поскольку именно так работает экономика (развитие экономических процессов носит циклический характер).
Традиционно Alibaba, сделавшая 11.11 главным днем в году в мировой розничной торговле, проводит специальное мероприятие с участием мировых знаменитостей. В этом году главным гостем мероприятия стала американская поп-певица Тейлор Свифт.
.@taylorswift13 performing at the 11.11 Global Shopping Festival Countdown Gala. The gala was produced by Youku, Alibaba’s video streaming platform. For more coverage on 11.11, check out our dedicated #Double11 page: https://t.co/VeupwMIHlt pic.twitter.com/Sv4XnvGq38
— Alibaba Group (@AlibabaGroup) November 10, 2019
Коммерческие итоги нынешнего Дня холостяков пока еще подводить рано, но вот некоторая интересная статистика:
- за одну минуту и восемь секунд с момента начала распродаж было продано товаров на 1 млрд долларов, примерно за полчаса — на 10 млрд долларов, а за 6,5 часа был взят рубеж 20 млрд долларов.
- количество доставленных заказов превысило 1 млрд в 16:33 по местному времени. В этом году это число заказов было доставлено на 6 часов 45 минут быстрее, чем в предыдущем.
На прошлой неделе Украину (Харьков и Киев) посетил основатель Alibaba Джек Ма. В рамках выступления в Киеве он публично заявил, что удивился, узнав о 45-дневной доставке посылок из Китая в Украину, и пообещал разобраться с ситуацией.
Источник: Alibaba